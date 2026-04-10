Obrovský zájem veřejnosti provázel sobotní zahájení návštěvnické sezony v novém Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě. Kdo vydržel vystát dlouhou frontu, mohl si v bývalé zemědělské škole prohlédnout kompletně dokončené expozice mapující vývoj techniky od cyklistiky přes autoprůmysl až po letectví. Stovky lidí si na dvoře muzea nenechaly ujít ani bohatý venkovní program s výstavou historických autobusů a veteránů. (18. dubna 2026)
Autor: Tomáš Pleskot
Před budovou nového technického muzea v ulici Kpt. Poplera se během celého dopoledne tvořila dlouhá fronta. Zájem lidí byl velký, přestože muzeum bylo oficiálně dokončeno už na konci prosince. To si však lidé mohli prohlédnout jen tři z osmi plánovaných expozic. Dokončeno bylo definitivně až v půlce dubna.
Autor: Tomáš Pleskot
Kvanta lidí nebyla jen uvnitř muzea, ale zahájení první návštěvnické sezony probíhalo i na muzejním dvoře.
Autor: Tomáš Pleskot
Počasí akci přálo, a tak dorazila s nablýskanými autoveterány řada jejich majitelů.
Autor: Tomáš Pleskot
Dominovaly hlavně vozy značky Škoda.
Autor: Tomáš Pleskot
Ze všech období byla zastoupena asi dvacítka historických automobilů.
Autor: Tomáš Pleskot
Partnerky mnohých mužů trpělivě čekaly na svůj okamžik.
Autor: Tomáš Pleskot
Díky mnoha interaktivním prvkům si na své přišli třeba v expozici věnované cyklistice.
Autor: Tomáš Pleskot
Muzeum je zkrátka pro všechny generace.
Autor: Tomáš Pleskot
Nechyběli ani zástupci jednostopých motorových vozidel.
Autor: Tomáš Pleskot
Ani ikonický Pařez neboli Jawa 50 typ 550 nemohl chybět.
Autor: Tomáš Pleskot
Kromě výstavy veteránů byly k vidění také historické autobusy, které vlastní i technické muzeum. Mnozí při prohlídce autobusů Škoda 706 RTO nebo Karosa ŠL 11 vzpomínali na svá mladá léta.
Autor: Tomáš Pleskot
Nechyběly ani modernější kousky, které se ve Vysokém Mýtě vyráběly. Posloužily třeba jako kavárna.
Autor: Tomáš Pleskot
Hlavně dětští návštěvníci neskrývali nadšení.
Autor: Tomáš Pleskot
Muzeum má ambici stát se rájem pro všechny technicky zdatné jedince.
Autor: Tomáš Pleskot
Pracovníci a nadšení podporovatelé muzea jsou připraveni.
Autor: Tomáš Pleskot
Při zahájení první návštěvnické sezony mohli zájemci nahlédnout do kovárny a nožířské dílny.
Autor: Tomáš Pleskot
Kdo má blíž k zemědělství, mohl si zkusit mlátit obilí, uplést provazy nebo podojit umělou krávu.
Autor: Tomáš Pleskot
Technicky zdatnější si mohli něco ukovat, vyzkoušet práci v ateliéru designérů nábytku nebo si vyměnit duši.
Autor: Tomáš Pleskot
Na pódiu se vystřídalo během celého dne několik hudebních uskupení.
Autor: Tomáš Pleskot
Autor: Tomáš Pleskot
Pro návštěvníky byla zajištěna svozová autobusová doprava z Litomyšle a Chocně.
Autor: Tomáš Pleskot
Zřizovatelem technického muzea za 201 milionů korun je Pardubický kraj. Muzeum, které vzniklo přerodem Muzea českého karosářství, má za cíl přiblížit technický vývoj a průmyslové tradice regionu v širších souvislostech.
Autor: Tomáš Pleskot
Kromě firem jako Sodomka a Stratílek se návštěvníci mohou seznámit třeba s Transportou, Etou, Orličanem a mnoha dalšími.
Autor: Tomáš Pleskot
Na ploše přes 1 100 metrů čtverečních je k vidění osm tematických expozic - Jednou stopou (výroba jízdních kol), Posaďte se u nás (výroba sedaček, autosedaček a nábytku), Kabát pro auta (karosářství), Pomocník v domácnosti (praní, vaření, uklízení), Od uhlí po člověka (dopravníky), Boj s červeným kohoutem (hasičské vybavení), Když jde venkov s dobou (usnadnění práce v zemědělství) a Létáme v tom spolu (aviatika a letectví).
Autor: Tomáš Pleskot
Obdivovaný luxusní Aero 50 Dynamik si lze s kočárem, z jejichž výroby slavná karosárna ve Vysokém Mýtě vzešla, prohlédnout přes prosklenou výlohu, i když je muzeum zavřené.
Autor: Tomáš Pleskot
K největším exponátům patří zavěšený větroň Orlík VT–16 s rozpětím křídlem 18 metrů. Kromě větroně mohou návštěvníci obdivovat z Národního technického muzea zapůjčenou legendární Nebeskou blechu, která byla na území někdejšího Československa postavená v jediném exempláři. Shodou okolností v Ústí nad Orlicí.
Autor: Josef Vostárek, ČTK
Své zastoupení má v technickém muzeu Transporta Chrudim skutečnou kabinou lanovky i malými modely.
Autor: Josef Vostárek, ČTK
S ikonickým designem vah známých pod značkou Transporta přišla firma Wiesner, která byla předchůdcem známého strojírenského podniku.
Autor: Radek Latislav, MF DNES
Autor: Josef Vostárek, ČTK
Od neděle 19. dubna je Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Základní vstupné je 150 korun, děti od 6 do 18 let zaplatí 90 korun. Rodinné vstupné vyjde na 360 korun.
Autor: Josef Vostárek, ČTK
Autor: Tomáš Pleskot