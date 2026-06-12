Chrudim jako taneční srdce republiky. V pohybu byly všechny generace

Chrudim se stala již podruhé hlavním dějištěm projektu, který v jeden okamžik spojil desetitisíce lidí napříč státy. Na Resselově náměstí se už krátce po deváté hodině ráno začaly shlukovat nejen davy žáků základních, mateřských, středních i vysokých škol, ale i učitelé, rodiče a senioři. S údivem se pozastavovali i náhodní kolemjdoucí, které velká koncentrace lidí zkrátka jen zaujala.
Právě společný pohyb je hlavní myšlenkou celého projektu. Choreograf Jaroslav Havelka, známý pod jménem Doctor Dancer akci zahájil společně se starostou Františkem Pilným, který přišel projekt podpořit osobně. „Je Vás tady neskutečně mnoho a já za to děkuji, protože pohyb je to základní, co k životu patří. Užijte si to a těším se na výsledek v deset hodin,“ řekl krátce před zahájením akce starosta Pilný.
Jaroslav Havelka, který je zároveň i organizátorem celé akce, se ještě chvíli po půlnoci podílel na posledních přípravách. „Od rána tady makáme a vše připravujeme. Bude to hustý! Obrovský respekt vám všem, kteří jste se zapojili,“ řekl ve videu zveřejněném na své facebookové stránce.
Jindy poklidné náměstí svou atmosférou chvíli připomínalo menší festival než běžnou veřejnou akci. Děti s úsměvem od ucha k uchu mávaly rukama nad hlavami, učitelé odložili ostych a nechali se unášet hudbou stejně jako jejich žáci. Kolemjdoucí se zastavovali, vytahovali mobily a mnozí se nechali dobrou náladou a tancem strhnout také.
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Smyslem celé akce je ukázat, že pohyb dokáže spojovat lidi bez ohledu na věk, profesi, zkušenost nebo hendikep. Dokonce ani hranice nejsou překážkou k pohybu a dobré náladě. Na místo dorazilo i několik organizací, které pracují právě s hendikepovanými lidmi.
Přesný počet zúčastněných bude jasný v příštích dnech. Přihlášených však bylo 27 470 lidí nejen z Česka a Slovenska, ale i z Německa, Turecka, Anglie nebo Chorvatska.