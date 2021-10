Tajemník naštval úřednice, vrátil státu peníze na covidové odměny

Mimořádné jednorázové odměny, které na jaře pro sociální pracovníky odsouhlasila vláda, se staly jádrem sporu mezi tajemníkem Městského úřadu Svitavy a vedoucí sociálního odboru.

Když na jaře ministerstvo práce a sociálních věcí na ohodnocení všech sociálních pracovníků včetně těch na úřadech vyčlenilo 5,7 miliardy korun, úřednice sociálního odboru považovaly finanční přilepšení za mimořádné nasazení v době pandemie za hotovou věc.

Peníze z dotace sice do Svitav přišly, ovšem ani po čtvrt roce se úřednice dárku ze státní kasy na výplatní pásce nedočkaly. A nedočkají.

Záležitost, která by se měla řešit za zdmi úřadu, se překvapivě dostala na zářijové zastupitelstvo.

„Jako sociální pracovníci městského úřadu ve Svitavách v čem jsme horší proti sociálním pracovníkům úřadu v Moravské Třebové, v Litomyšli, Poličce?“ položila řečnickou otázku na plénu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Šárka Řehořová, která pro svých 12 kolegyň předložila tajemníkovi úřadu návrh na vyplacení odměn ve výši 20 070 korun pro každou pracovnici úseku sociální péče a 25 000 korun pro každou pracovnici z oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Během druhé vlny pandemie některé z nich testovaly zaměstnance úřadu, jiné zase mimo svou pracovní náplň zorganizovaly očkování v penzionu pro seniory.

Tajemník městského úřadu Lubomír Dobeš však odmítl svůj podpis pod odměny přiložit. Nelíbí se mu, jakou formou se stát rozhodl odměnit pouze určité skupiny úředníků.

Tajemník: Pracovali všichni

„Je to, jako kdyby stát během covidu dal odměny jenom zdravotním sestrám z urologie. Městský úřad fungoval po celou dobu pandemie bez přerušení jako celek. Na home office nebyl nikdo. Ostatní pracovníci také museli pracovat ve ztížených podmínkách. Od registru vozidel počínaje až po uklízečky,“ uvádí Dobeš.

Nejen proto se rozhodl velkou část státní dotace určenou pro osm procent zaměstnanců městského úřadu vrátit.

Mimořádné odměny městský úřad začal už dříve vyplácet podle zásluh z rezerv městské kasy. Během covidu totiž úřad od ledna do června ušetřil 2,4 milionu korun. Roli hrála nejen nemocnost úředníků, ale i ošetřovné, na které rodiče měli nárok kvůli péči o nemocné dítě i při uzavření škol.

Vyplácené odměny sice nejsou v tak štědré výši, s jakou přišel stát pro sociální pracovníky, avšak spravedlnost v nich lze nalézt větší.

„Upustil jsem od toho, abych dával odměny v pololetí nebo na konci roku plošně všem zaměstnancům. Ušetřenou rezervu jsem rozdělil na navýšení osobních příplatků. Když někdo udělá bohulibou a záslužnou věc, tak nečekám čtyři měsíce, abych mu mohl napsat odměnu, ale napíšu mu ji hned. Ze 138 zaměstnanců úřadu jsem na odměnách do konce srpna každý měsíc vyplatil 61 lidem 670 tisíc korun, z toho 18 lidí dostalo odměny několikrát,“ uvedl tajemník na konkrétních číslech s tím, že 53 600 korun dostalo i osm z třinácti úřednic na sociálním odboru. Tyto peníze však už z velké části z dotace ministerstva proplatit nešly.

„Termínově se to nepotkávalo s dotačními podmínkami. A jestliže jsem dal někomu odměnu v lednu, únoru, březnu, no tak ty peníze byly vyplaceny, a přece za totéž nebudu vyplácet odměnu někomu dvakrát jenom proto, že na to došly dotační peníze. To je, jako kdybyste šel s tisícikorunou do jednoho obchodu, tam si nakoupil a pak jste si myslel, že si v dalším obchodu za stejnou tisícovku nakoupíte ještě jednou,“ vysvětlil Lubomír Dobeš, který je tajemníkem úřadu od 90. let.

Spor měl urovnat vysvětlující dopis, který tajemník rozeslal všem úředníkům úřadu. „Vůbec nejsem zaujatý vůči sociálním pracovnicím, ale nechtěl bych ublížit všem ostatním zaměstnancům. Být na místě vedoucí odboru, peru se za své pracovníky stejně,“ dodal.

Vedení města nechce do pravomocí tajemníka nijak zasahovat. „Jsou to věci, které jsou v kompetenci úřadu, ne politiků. Je to na jeho rozhodnutí, jak tuto situaci posoudí,“ řekl starosta Svitav David Šimek.