Trať z Pardubic do Chrudimi čeká modernizace, zlepší se i spojení z Rosic

Lepší cestování mezi Pardubicemi a Chrudimí zajistí hned tři velké akce Správy železnic: dvoukolejka ze Stéblové, modernizace pardubického nádraží a rekonstrukce samotné trati do Chrudimi.

Už jen chystaná stavba dvoukolejky ze Stéblové do Pardubic hodně pomůže. Její součástí je totiž výstavba nového dvoukolejného mostu přes Labe mezi hlavním a rosickým nádražím plánovaná na rok 2022.

„Tím se odstraní úzké hrdlo, které významně prodlužuje cestování zejména z Pardubic směrem na Chrudim a opačně kvůli nutným pobytům vlaků v Rosicích. Po zprovoznění tohoto mostu je v Rosicích nad Labem plánován pouze dvouminutový pobyt na přechod strojvedoucího z jednoho stanoviště na druhé a spojení po trati Pardubice – Hlinsko – Havlíčkův Brod se zrychlí i bez případného vybudování Ostřešanské spojky,“ uvedl oborový specialista Českých drah Martin Hájek pro časopis Železničář.

Zvažovaná Ostřešanská spojka měla při cestování mezi Chrudimí a Pardubicemi odstranit jízdu úvratí přes Rosice, kde nyní vlaky musejí čekat. Byla ale moc drahá a Ostřešany byly ostře proti.

A tak cestování přes Rosice zůstane, ale má být pohodlnější. Mezi rosickou výpravní budovou a skladištěm plánují Pardubice s dopravním podnikem vybudování točny pro autobusy městské dopravy. Autobusy směřující do Polabin by měly zkrátit cestování zejména studentům, kteří by už nemuseli jezdit na hlavní nádraží a pak pokračovat trolejbusem přes celé město na univerzitu nebo na střední školy v Poděbradově ulici.

„Mělo by to být výrazné zkrácení času pro lidi, kteří každý den jezdí do škol nebo do zaměstnání. Věřím, že se to podaří postavit. Samozřejmě podmínkou je, aby vlastníci pozemků, kterými jsou České dráhy a Správa železnic, městu stavbu umožnili,“ uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.

U Parama vznikne nový most

Vylepšení cesty do Chrudimi přinese i přestavba železničního uzlu Pardubice, jejíž součástí bude nový most nad tratí Pardubice – Praha u podniku Paramo a jako bonus základy pro zastávku Pardubice centrum. Ta měla sloužit pro cestu do Chrudimi po Ostřešanské spojce. Kraj i město o zastávku mezi podjezdem v ulici 17. listopadu a podchodem pro pěší v Rokycanově ulici ale dál stojí. Mohly by tam totiž v budoucnu zajíždět vlaky od Chrudimi a Hradce Králové.



Pak už zbude „jen“ investovat do modernizace tratě z Chrudimi po zastávku Pardubice závodiště. Zatímco železnice z Chrudimi do Hlinska prošla rekonstrukcí už v roce 2015, tato část čekala na rozhodnutí, zda vůbec v budoucnu tudy budou jezdit vlaky. Teď už s opravou Správa železnic počítá.

„Do několika měsíců bychom měli mít připravenou dokumentaci pro žádost o vydání stavebního povolení. Předpokládané zahájení stavby očekáváme v březnu 2021,“ uvedl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Jak bude tato trať po modernizaci vypadat, není jasné. Hovoří se i o velmi zajímavém technickém řešení, které by narovnalo železnici, jež se nyní obloukem vyhýbá pardubickému letišti, a vrátilo ji tak do původní stopy. Trať by za závodištěm mírně klesala, pak prošla hloubeným zastřešeným tunelem a pak by zase pomalu vystoupala ze zářezu na úroveň terénu před Starými Jesenčany. Ovšem armáda by musela souhlasit s tím, že část přistávací dráhy by byla na mostě.

„Jsem pro. Byl by to v podstatě most jako u kterékoliv dopravní stavby. Šlo by jen o to, aby měl dostatečnou nosnost,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Ve hře jsou i jiná vylepšení. Martin Hájek doporučuje zastávku Pardubice závodiště posunout více na jih až k vlastnímu závodišti a se sídlištěm Dukla ji propojit podchodem pod silnicí I/37.

„Ke zvážení je také zřízení nové zastávky Blato, která by zpřístupnila železniční dopravu obyvatelům této místní části a Mikulovic,“ uvedl.