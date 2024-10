Dívky ve vypuštěném rybníce sbíraly kaštany, jedna v bahně uvázla až po pás

Do svízelné situace se dostaly dvě dívky z Poličky, které si v pondělí při sběhu kaštanů neuvědomily, jaké nebezpečí jim hrozí při vstupu na dno před pár dny vyloveného Synského rybníka. Jednu dívku...

Je to, jako kdybyste sledovali začátek filmové ságy o Rockym, ale z prvního dílu skočili hned na úvodní půlku třetího. V prvním Rocky statečně vzdoruje velkému favoritu, šampionu těžké váhy Apollu...

Soud neměl škrtat v územním plánu, Česká Třebová může nechat u Billy zeleň

Soudy nemohou zpětně zasahovat do schválených územních plánů měst a obcí, pokud pro to není velmi vážný důvod. Právě tak by se dal interpretovat rozsudek Nejvyššího správního soudu, který ve sporu o...