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Senior zmizel na elektrokole, rodina ho pohřešuje. Nemá u sebe mobil, postrádá léky

  10:20

Policie vyhlásila pátrání po Miroslavu Z. ze Svitav. (9. září 2026) | foto: Policie ČR

Policisté na Svitavsku pátrají po třiasedmdesátiletém Miroslavu Zemánkovi, který se v úterý nevrátil domů. Muž vyrazil na elektrokole a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Do rozsáhlého pátrání se zapojilo několik policejních složek včetně letecké.

Seniora naposledy viděli v úterý přibližně kolem patnácté hodiny ve Svojanově na Moravskotřebovsku, odkud podle informací policie odjel na elektrokole do místa svého bydliště v Linharticích. Tam však už nedorazil.

„V jednu hodinu ráno nám nahlásila rodina, že pohřešuje svého příbuzného ze Svitavska,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Krátce před půl čtvrtou policie do pátrací akce nasadila také vrtulník.

Senior u sebe nemá mobilní telefon ani léky, které má pravidelně užívat.

Pohřešovaný muž by měl mít na sobě černou mikinu, červenou vestu, černé kalhoty a červené boty. Je vysoký přibližně 168 až 170 centimetrů, má obézní postavu, šedé vlasy a zelené oči.

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Jelikož pátrání zatím nepřineslo výsledky, policie se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc. „Pokud byste muže kdekoliv viděli, kontaktujte policii na lince 158,“ vyzvala Janovská.

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