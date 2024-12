Svitavy váhají nad svozem popelnic jednou za tři týdny, lidé příliš netřídí

Když před letními prázdninami svitavští popeláři vysypali na náměstí obsah dvou popelářských vozů, chtělo tím město ukázat, jak efektivně lidé třídí. Odborníci oblékli bílé nepropustné overaly, nasadili respirátory a gumové rukavice a začali zjišťovat, co lidé vyhazují. Pod rukama jim prošlo takřka vše, co jim popeláři na náměstí přivezli. V pytlích odpadkových košů našli téměř všechny druhy odpadu.

Co obsahují popelnice

ve Svitavách Podle společnosti Eko-Kom v černých popelnicích svezených z bytové zástavby skončilo 55,5 % nevytříděných složek, například plast tvořil 14,5 procenta obsahu, papír 10,8 procenta. V případě rodinné zástavby skončilo v černých popelnicích 51,8 % odpadu, který by ve směsném komunálním odpadu být neměl.

„Když jsme viděli čísla, která nám z třídění dala společnost Eko-Kom, tak jsme se upřímně lekli. Padesát procent odpadu, který zůstává v komunálním odpadu, tam nemá co dělat. Musíme udělat velkou osvětu, aby se zvýšila míra třídění. Jinak se tímhle růstem nákladů za uložení na skládce nedoplatíme a rok od roku bude poplatek růst,“ řekl starosta Svitav David Šimek při nedávném projednávání znění vyhlášky o svozu odpadu, která navýší poplatek na 1 056 korun.

V černých popelnicích svezených z bytové zástavby byl podíl nevytříděného odpadu ještě vyšší, a to 55,5 %. Například plast tvořil 14,5 %, ale i papíru nebylo v popelnicích málo: 10,8 %.

Obce podle zákona musí v roce 2025 dosáhnout 60 procent recyklace komunálního odpadu. V opačném případě se jim ukládání odpadu prodražuje. Přestože roste tlak na třídění třeba tím, že město Svitavy pořídilo obyvatelům rodinných domů žluté popelnice na plasty a kompostéry na bioodpad, třídění se nezlepšilo.

„V lokalitě, kde bylo například rozdáno nejvíce kompostérů, byly hromady posekané trávy, takže míra třídění je stále velmi tristní. Tím, že občané netřídí, vyhazujeme neskutečné peníze do vzduchu. Místo abychom trávu uložili bezplatně na kompostárně, tak ji za 1 500 korun za tunu ukládáme v České Třebové na skládce. Stejně tak abychom plast prodali přes Eko-Kom, opět platíme za uložení na skládce,“ dodal starosta.

Poplatky nestačí, městská pokladna doplácí 33 milionů

Město letos od občanů vybralo 15 milionů za poplatek za odpad. Náklady na odpadové hospodářství jsou však daleko vyšší. Město z rozpočtu doplácí dalších 33 milionů korun, čtyři miliony pak tvoří příspěvek od společností Asekol, Eko-Kom a Elektrowin.

Radnice tak proto přemítá, jak obyvatele více přimět třídit, aby poplatek za svoz odpadu byl do budoucna únosný. Zatímco ještě v roce 2023 zaplatila čtyřčlenná rodina za svoz odpadu 3 692 korun, napřesrok to bude už 4 224 korun.

Snížit množství odpadu lze několika způsoby. Nejkontroverznější možností je změna frekvence svozu odpadu. Popelnice by se místo jednou za 14 dní vyvážely jedenkrát za tři týdny. Týdenní frekvence svozu odpadu od bytovek by se změnila na čtrnáctidenní frekvenci. „Pokud by hygiena nebyla proti, tak já bych byl všemi deseti pro, protože opravdu zkušenost je taková, že ten, kdo třídí, nemá co vyvážet a po 14 dnech je popelnice téměř prázdná,“ řekl zastupitel za ODS Harald Čadílek.

Pokud by se město touto cestou vydalo, podle starosty Šimka to bude chtít politickou odvahu napříč politickým spektrem.

„Jediné, čím můžeme nákladovou část snížit, je, že odpadu nevyprodukujeme tolik. Je to cesta, kterou nám radí odborníci, ale nevím, jestli toto zastupitelstvo na to má odvahu. Než si na to lidé zvyknou, tak to bude bolet. Až budou u bytovek přetékat kontejnery, mohlo by to motivovat občany k většímu třídění odpadu, protože by se museli více zamyslet nad tím, co do popelnice vkládají,“ domnívá se Šimek. Zatím nejde o věc, kterou by chtělo město protlačit natvrdo, radnice tím spíše chce otevřít debatu.

Popeláři už nevyvezou všechno, plánuje starosta

Další metoda, jak pomoci recyklaci, se neobejde bez změny legislativy, jelikož dnes svozové společnosti musejí od domů odvézt doslova cokoliv. Nově by popeláři mohli odmítnout odvoz popelnic, pokud obsahují nevhodný odpad. „Snažím se o zákonodárnou iniciativu a doufám, že se mi ji podaří prosadit. Pokud by svozová společnost otevřela popelnici a viděla, že je plná obkladaček či cihel, tak na ni nalepí ceduli – nevyvážíme, netřídíte. Odvezena bude až ve chvíli, kdy v ní bude, co v ní má být,“ řekl Šimek.

Radnice by také mohla vyhláškou stanovit pevný limit množství odpadu, který by mohl každý občan odvézt na sběrný dvůr. Díky zavedení odpadových karet má město od loňského září detailní přehled o evidenci odpadu. Nadlimitní množství by mohlo být zpoplatněno.

Tendence zdražovat lidem svoz a likvidaci odpadů se nelíbí opozičnímu hnutí ANO. To navrhovalo poplatek za popelnice stanovit na 900 korun, argumentovalo mimo jiné velkými úsporami společnosti Liko, která svoz zajišťuje. Společnost má pravidelně zhruba čtyři miliony zisku. „Po zdanění a kumulovaně na konci roku 2023 měla nerozdělený zisk ve výši 61,5 milionu korun,“ upozornil zastupitel ANO Jaroslav Kytýr.