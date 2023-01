Ze zpustlé svitavské Cihelny se má stát moderní areál, využijí ho hlavně mladí

Každý, kdo dnes u výpadovky na Poličku navštíví areál Cihelna ve Svitavách, vidí, že se zde zastavil čas. Nejde jen o vyvrácenou bránu do areálu. S výjimkou koutu, který udržují pro své závody svitavští modeláři, není na areál hezký pohled. Hliněný plácek ožívá nanejvýš při auto-moto burzách, při hostování cirkusů anebo při závodech modelářů.

Přestože plochodrážní ovál je přesnou kopií legendárního stadionu SGP ve Wembley včetně všech rozměrů dráhy i povrchu, zarostlé tribuny oválu napovídají, že areál má svá nejlepší léta dávno za sebou. Nenávratně pryč jsou totiž mezinárodní závody, neboť ovál už nesplňuje bezpečnostní pravidla. Zastaralý skatepark, minigolf nebo zarostlé neudržované pumptrackové hřiště dnes už nikoho neláká.

To by se však mělo do deseti let změnit. Město Svitavy chce Cihelnu přebudovat na pulsující volnočasový areál pro mládež.

„V současné době máme hotovou technickou studii, kterou jsme konzultovali se všemi organizacemi, které v areálu fungují. Chceme Cihelnu přeměnit na areál pro volnočasové aktivity a neorganizovaný sport, abychom na něj mohli být pyšní jako na náš stadion pro organizovaný sport,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Na téměř sedmi hektarech by mělo vzniknout venkovní workoutové hřiště, hřiště na parkour nebo dráha pro trail, spartan race či pumptrack. A samozřejmě moderní skatepark z bezúdržbového materiálu. Skoky na překážkách by si zde mohli užívat skateboardisté, inline bruslaři, jezdci na BMX kolech a čím dál populárnějších koloběžkách.

„Zastaralý stav skateparku byl prvotním impulsem pro to, abychom s areálem začali něco dělat, protože překážky jsou kovové a stávají se pro skejťáky nebezpečnými,“ naráží na aktuální stav areálu ředitel Střediska volného času Svitavy Ondřej Komůrka.

Lidé by měli říct, jak areál vylepšit

Část areálu by mohla být nově vyčleněna pro požární sporty se čtyřmi dráhami o šířce 2,5 metru a délce sto metrů. Tréninkovou plochu by navíc mohl zainvestovat Pardubický kraj, který chce mít jedno takové sportoviště v každém okrese. Areál Cihelna se proto jeví jako ideální místo.

V místě by mohla stát také tělocvična pro sporty zaměřené na silový a aerobní trénink, která doposud ve Svitavách schází. Výhledově se naproti tělocvičně dokonce počítá i s ubytováním.

Vedení města chce po konzultaci se zástupci jednotlivých klubů, které prostory v Cihelně využívají, oslovit i veřejnost, jež má možnost do 17. února navrhnout změny, kterými by se dalo areál ještě vylepšit.

„Na základě těchto připomínek bude uzavřena celá studie. Poté bychom začali projektovat salámovou metodou tak, aby byl dodržen koncept volnočasového areálu a například infrastrukturu abychom měli dopředu připravenou. V dalších letech budeme podle finančních prostředků realizovat jednotlivé etapy,“ dodal Šimek s tím, že první má na řadu přijít skatepark, který podle předběžných odhadů vyjde na 10 milionů korun.

Dobudování celého areálu má stát kolem 100 milionů. Studie řeší také přístup do areálu. Počítá s vybudováním nové příjezdové cesty z hlavní silnice I/34 tak, aby během akcí nedocházelo k přetížení Hálkovy ulice, která je hlavní příjezdovou cestou. Nezapomíná ani na nová parkovací místa přímo v areálu.