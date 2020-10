Za smrtelný pád sochy na dítě dostala organizátorka symposia podmínku

„Ze strany ředitelky Městského muzea a galerie ve Svitavách Blanky Čuhelové ani organizace jako takové nedošlo v roce 2018 k žádnému zabezpečení tak, aby sochy na dítě nespadly. Oba obžalovaní jsou tak vinni,“ uvedla soudkyně Eva Kotalová.

Blanka Čuhelová byla odsouzena na dva roky s tříletou podmínkou, muzeum musí rozsudek na vlastní náklady uveřejnit v některém z celostátních médií a navíc musí třem sourozencům a matce zemřelého zaplatit dohromady 2,1 milionu korun.

„Je mi nesmírně líto, co se stalo. Ponesu si to s sebou do konce života,“ řekla soudu odsouzená Blanka Čuhelová. „Svůj díl viny přijímám a cítím se vina, činu však mohl zabránit i někdo jiný,“ dodala.

Rozsudek je zatím nepravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Obzvlášť obhájce poškozené rodiny Dušan Dvořák s rozsudkem nesouhlasí. Ze strany muzea, respektive ředitelky podle něj došlo k hrubému porušení zákoníku práce a čin by měl být posuzován daleko přísněji.

„Vy byste si velké a těžké sochy bez jakéhokoli zabezpečení postavili před vlastní dům, aby kolem nich chodily vaše děti?“ ptal se Dvořák soudu. „Zcela určitě ne,“ odpověděl si vzápětí.



K tragédii došlo 3. září 2018 během řezbářského symposia na fotbalovém stadionu ve Svitavách. Jeho pořadatelé tehdy řádně nezabezpečili vystavené sochy a jedna z nich spadla na tříleté dítě, když ji rozkývaly další dvě děti, které po soše šplhaly.

Socha byla vysoká 325 centimetrů a vážila 165 kilo.

„Byl jsem na procházce s manželkou kolem hřiště. Děti běhaly po ploše a já se zrovna otočil k jedné soše, když se k ní rozběhly dvě děti. Věděl jsem, že je průšvih,“ řekl u soudu očitý svědek události. „Dvě děti, každé z jedné strany, vylezly na sochu a dole pod ní byl ještě jeden chlapeček na kole. Socha se převážila, děti seskočily, ale malého chlapečka to zarazilo do země. Dívce, která byla sestrou zemřelého, se pak socha odrazila na nohu,“ dodal svědek.

Jeho manželka okamžitě zavolala záchranku, avšak tříletý chlapec neměl žádnou šanci přežít. Socha mu drtivě poranila hlavu a na místě zemřel.