Svitavy začnou s velkou očistou rybníka Rosnička

Ozdravný proces na rybníku Rosnička dostane pořádnou injekci. Svitavy se po šesti letech od chvíle, kdy tam kvůli vedru uhynuly všechny ryby, konečně pustí do procesu, který mnozí doporučovali zvolit hned na začátku.

Je jím odstranění tisíce metrů krychlových bahna ze dna rybníka, ve kterém se v roce 2018 kvůli nedostatku kyslíku udusily tisíce ryb.

Bahno, v němž sinice přežívají zimu, totiž jinou cestou než fyzickým odstraněním nezmizí. Provzdušňování, použití bakterií a čištění vody plovoucími zelenými ostrůvky jsou sice metody přírodě blízké, jenže nemají tak rychlý efekt jako odbahnění. Město na revitalizaci rybníka získalo dotaci.

Práce by se měly rozběhnout už v listopadu. „Odbahnění bude předcházet slovení a vypuštění Svitavského rybníka, který je pod Rosničkou. Je to nezbytné, protože když je napuštěný, tak metrem a půl zasahuje do podzemní hladiny horního rybníka,“ řekl starosta Svitav David Šimek. Radnice se na tom předběžně domluvila s Rybářstvím Litomyšl, které rybník pod Rosničkou obhospodařuje.

Podle toho, jak se bude vyvíjet tendr na zhotovitele prací, se začnou rybníky vypouštět. V září by tak mohlo začít vypouštění Svitavského rybníka a o měsíc později by na řadu měla přijít i Rosnička.

Tuny bahna poslouží zemědělcům jako hnojivo „Již v červenci bychom chtěli zahájit výběrové řízení na dodavatele díla a samotný rybník začít vypouštět v druhé polovině října,“ uvedl vedoucí odboru životního prostře0 dí Marek Antoš. Téměř 40milionovou státní dotaci má město prakticky v kapse. Dalších 30 milionů bude muset zaplatit ze svého.

Samotné odbahnění bude po vypuštění obou rybníků poměrně náročný proces. Ze dna musí zmizet zhruba 60 tisíc kubíků bahna. Nejdříve ho však širokopásové bagry uloží do dvou obrovských hald. Aby se daly vytěžené sedimenty rozvozit na zemědělské pozemky v okolí Svitav, budou na ploše rybníka sesychat až do podzimu příštího roku.

„Museli jsme získat souhlasy všech vlastníků pozemků. Máme souhlasy od téměř 300 vlastníků s uložením na 100 hektarů. Maximální mocnost na polích bude osm centimetrů. Sedimenty přijdou zaorat. Pro zemědělce to bude ideální hnojivo,“ dodal Šimek.

Mezitím dojde k sanaci dna rybníka, k úpravě hráze. Čisté vody v Rosničce by se lidé mohli dočkat v koupací sezoně 2026, kdy by rybník mohl být znovu napuštěn.

Spolu s odbahněním rybníka by měly být dokončeny i další projekty, které mají přispět k čistotě vody. Vodohospodáři například v těchto dnech pomocí vrtů zjišťují, kde se ztrácí voda z koryta řeky Svitavy před vtokem do Rosničky. Zabránění prosakování vod má zajistit sanace koryta.

Povodí Moravy zase jednomu z vydatnějších přítoků do Rosničky chystá navrátit původní stav a do přírody vrátit meandry. Revitalizaci pramenné oblasti řeky Svitavy chystá i Institut environmentálních výzkumů a aplikací.