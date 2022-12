Oživení náměstí ve Svitavách se nekoná, odchází z něj pobočka největší banky

Dědictví odsunutého obyvatelstva a minulého režimu se nikde v Pardubickém kraji neprojevilo tak výrazně jako na náměstí Míru ve Svitavách.

Se svou délkou téměř pět set metrů patří k nejdelším oboustranně loubeným náměstím v Česku. Tady ovšem výčet „nej“ končí. Ze zhruba 80 domů svitavským obyvatelům patří necelá polovina. Výsledek? Skomírající náměstí s řadou prázdných výloh a smutně vyhlížejících fasád měšťanských domů.

Stav, za který nemohou jen vlastníci nemající žádný vztah ke Svitavám, protože svůj podíl na tom mají i obchodní centra vystavěná na okraji města.

A opuštěnější dolní konec náměstí čeká od příštího týdne další rána. Po čtvrt století zde končí pobočka největší české banky, která se odtud stěhuje do nového polyfunkčního domu do Hradební ulice. „Je to škoda, že na náměstí končí další služba pro lidi. Banky by měly zůstat lidem na očích a ne být někde za rohem. Myslím si, že krok přispěje k dalšímu vylidňování náměstí,“ řekla klientka České spořitelny, která zrovna vyšla z končící pobočky.

Historické trojdomí s novodobou přístavbou na ploše více než 1500 metrů čtverečních je teď na prodej, hlavním kritériem je cena. „Inzerce byla zahájena už minulý týden. Dojde samozřejmě i na přímé oslovení potencionálních zájemců. V případě, že by vážný zájem projevilo město, budeme se snažit proces prodeje organizovat tak, aby mělo možnost nemovitost získat,“ sdělil mluvčí České spořitelny František Bouc.

Město budovu zvažovalo pro muzeum betlémů

Námluvy se svitavskou radnicí s Českou spořitelnou však v minulosti nedopadly. Objekt banky byl totiž jedním z vytipovaných objektů pro velký mechanický betlém, jehož restaurování trvalo deset let.

„Pro mechanický betlém a muzeum betlémů jsme hledali vhodné prostory. V úvahu přicházela Stará radnice v majetku města, kde nám to vzhledem k malým prostorům nevyhovovalo. Druhá varianta bylo trojdomí České spořitelny, jenže jednání ztroskotala nejen na financích. Tlačil nás čas, potřebovali jsme mít projekt hotový, takže jsme pro muzeum zvolili dům v majetku města nedaleko muzea,“ řekla někdejší radní a dnes koordinátorka nového muzea betlémů Blanka Čuhelová.

Vedení města nyní o budovu zájem už nemá. Přálo by si však, aby trojice měšťanských domů sloužila tak, aby to náměstí prospělo. Radnice má poměrně nedávnou zkušenost s podobným prodejem, který z jejího pohledu nedopadl dobře.

„Společností Billa, která z města odešla, nám garantovala, že bude mít při prodeji jasně definováno, komu objekt prodá, aby to území neuškodilo. A dopadlo to, jak to dopadlo,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek k bývalému supermarketu u autobusového nádraží, ve kterém je dnes vietnamský obchodník. „Nedokážeme bohužel ovlivnit, když jde ve finále o nejvyšší cenu, aby prodej přinesl smysluplnou věc, která by centrum města oživila,“ dodal.

Nejen z radnice zaznívá, že nejlepším přínosem pro náměstí by bylo otevřít v uvolněných prostorách prodejnu potravin, protože na celém náměstí je zatím jen jedna, a to až na opačném konci. Takové úvaze nahrávají i dispozice trojdomí. Jednak velká hala s bývalou klientskou zónou, která by se bez problémů mohla změnit na prodejní plochu, a hlavně ideální zadní příjezd pro zásobování z Wolkerovy aleje.

Radnice doufá v oživení náměstí

„V momentě, kdy se nám podaří vybudovat muzeum betlémů, spodní část náměstí se může stát pro podnikatele velkou příležitostí, ještě zajímavější než je horní část,“ myslí si místostarosta Čížek.

Že by se zamýšlené muzeum mechanických betlémů mohlo stát turistickým lákadlem i potenciálním impulsem pro nový život na náměstí, není zas tak daleko od pravdy.

O patnáct metrů dlouhý mechanický betlém, který velikostí předčí i ten slavný Proboštův v Třebechovicích, je podle muzejníků velký zájem. „Zájem je enormní, jezdí lidé ze západu Čech, Slovenska, Ostravy. Sami jsme to nečekali. Museli jsme rozšířit i pracovní dobu během vánočních svátků. Původně jsme měli mít otevřeno jen v odpoledních hodinách, nově budeme mít v průběhu Vánoc otevřeno po celý den,“ těší Čuhelovou.

Svitavy mají blíž i k získání dotace pro muzeum. „Dva roky přípravných prací jsou za námi. Žádost o dotaci ve výši 68 milionů korun jsme podali v první půl hodině výzvy. Díky tomu jsme se vešli do finanční alokace. Teď už zbývá jen doufat, že se nám podaří uspět. Věřím, že tento projekt by pomohl oživit střed města a přilákat spoustu turistů,“ věří starosta Svitav David Šimek s tím, že připravený projekt musí být dokončen do roku 2027.

S oživením konce prostoru náměstí souvisí i přestavba hliněného prostranství u Ottendorferovy knihovny, ke které se má vrátit sousoší Mateřské lásky.

Česká spořitelna na náměstí Míru ve Svitavách sídlila od roku 1996. Spolu s bankomatem se od 19. prosince přesouvá do polyfunkčního objektu v Hradební ulici. Nová pobočka místo klasických přepážek klientům nabídne diskrétní prostředí pro jednání v několika typech jednacích místností či samoobslužnou zónu přístupnou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, kde klienti najdou bankomat i platbomat. Pobočka je kompletně bezbariérová.