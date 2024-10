Výprodej KSČM. Komunisté nabízejí vilu ve Svitavách, nemají peníze na provoz

Poměrně reprezentativní dvoupatrovou vilu v ulici Milady Horákové okresní výbor využíval posledních 34 let k nejrůznějším schůzím a setkáním. Ceny energií však v posledních letech dolehly i na komunisty.

„Roční náklady na pokrytí energií se vyšplhaly na 240 tisíc korun. Už nemáme finance na placení a na krytí nákladů souvisejících s energiemi. Jediný příspěvek, a to jsou členské příspěvky, na to nestačí,“ řekla místopředsedkyně OV KSČM ve Svitavách Lidmila Kružíková.

Ještě v roce 1989 měla KSČ v okrese Svitavy 10 500 členů. V současnosti má strana v regionu 180 členů s průměrným věkem 73,5 let. „K nám se nikdo nehrne. My máme jako vždycky na čele Kainovo znamení a bohužel členové odcházejí,“ dodala Kružíková.

Svitavské komunisty od ztráty sídla s podlahovou plochou 587 metrů čtverečních nezachrání ani nájmy. Ve vile, která je napsaná na KSČM, se před rokem 1989 nacházela Lidová škola umění a učebny dlouho využívali čtyři jazykáři, kteří se však v posledních letech rozprchli. K budově se už rok nedostane nikdo ani autem, protože město provádí kompletní opravu ulice související s novým zatrubněním Studeného potoka.

Prodej vily ve Svitavách, která je zralá na celkovou rekonstrukci, není nahodilým počinem. Podle informací MF DNES se KSČM zbavuje po republice deseti naddimenzovaných nebo nehospodárných budov, jejichž náklady na energie nebo provoz nemá kdo zaplatit.

„Komunistická strana Čech a Moravy vlastní několik desítek nemovitostí, které nakoupila v různém období od roku 1991. V současné době KSČM prodává několik objektů, místo nichž pořizuje prostory, které svojí kapacitou lépe vyhovují pro činnost organizačních jednotek strany,“ sdělil mluvčí KSČM Roman Roun.

Za jakou cenu je vila se zahradou od července na prodej, není veřejně známo. Realitní kancelář sděluje cenu jen zájemcům a sdílnější nebylo ani vedení strany. „Není nám to jedno, že to jde pryč, ale musíme se smířit s nevyhnutelným. Nikdo ze stávajících členů strany nemá tolik peněz, aby to mohl platit ze svého. Rádi bychom zůstali, ale bohužel to není v silách našeho okresního výboru. Musel by se stát zázrak třeba v podobě daru,“ řekla Kružíková.

Svitavští komunisté zatím ve vile zůstanou, než se najde kupec. Až poté začnou shánět nové nájemní prostory.