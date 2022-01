Jíl ve Svitavách hatí plány na dotace, ohrožen je i přivaděč

Radnice ve Svitavách si vzhledem ke špatnému stavu chodníků po městě hodně slibovala od dotačního programu Velká Dešťovka, do kterého ministerstvo životního prostředí dalo na zefektivnění vsakování dešťových srážek miliardy korun.

Cílem je staré rozpraskané asfaltové chodníky a parkoviště zejména ve vnitroblocích panelákových sídlišť nahradit speciální dlažbou, která umožní vsakování dešťové vody zpět do půdy namísto toho, aby odtekla bez užitku zpět do kanalizace.

Mělo jít o velký stavební boom do chodníků v celkové výši asi 14 milionů korun. Nové dlažby se měli dočkat obyvatelé ve 12 lokalitách. Nevyhovující chodníky měly zmizet na Malém náměstí, v ulicích Družstevní, Slezská, Mařákova, průchodu u muzea a na dalších místech.

Město si proto nechalo na podzim 2020 udělat 22 průzkumných geologických vrtů, které měly ověřit vsakovací kapacitu půdy. Ty však ve většině z vytipovaných lokalit nedopadly dobře.

„Na sídlišti u nádraží to vyšlo. Součinitel prostupu dešťové vody do podloží vyšel i na ulici Antonína Slavíčka a vychází to i na ulici 5. května. Na všech asi dalších devíti lokalitách, kde jsme měli geotechnický průzkum, nám vsakování do podloží, což je podmínka pro získání dotace, nevychází,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Problém je totiž ve skladbě podloží. Svitavy leží v křídové pánvi na jílech, které jsou zde ve složení půd podstatně zastoupeny.

„Je to lokalita od lokality, se složitými podmínkami pro zakládání staveb se tu a tam setkáváme,“ uvedl Jiří Šašek z odboru rozvoje města svitavské radnice a připomněl, že složitá byla z důvodu podloží stavba nedávno otevřeného Senior centra.

Přihláška alespoň pro tři lokality

Město se teď o dotaci alespoň do tří lokalit přihlásí znovu. „Doufáme, že na podzim bychom mohli spustit výběrové řízení, aby na jaře 2023 došlo k samotné realizaci. Ve zbylých lokalitách nám vzhledem ke geologickým podmínkám nezbyde nic jiného než to časem zaplatit ze svého, nebo hledat jiné dotační tituly,“ uvedl starosta Svitav David Šimek s tím, že radnice například už ze svých peněz zaplatila nové parkoviště u Langerovy vily.

Kvůli dotačním podmínkám, které zvýhodňují projekty zahrnující zelená opatření blízká přírodě, je pro Svitavy v ohrožení i dotace na silniční přivaděč. Ten má průmyslovou zónu napojit na budoucí obchvat. Kromě nabíjecí stanice pro elektromobily mají z chystané silniční spojky stékat vody nikoliv do kanalizace, ale do speciální zdrže, odkud se budou dál zasakovat.

„Jsme v kontaktu s ministerstvem průmyslu a obchodu a Czech Investem. Poslali nám podmínky, abychom je do žádosti o dotaci zapracovali. V rámci posuzování jednotlivých projektů jsou dnes tato „smart“ řešení zásadní věcí,“ dodal Čížek.

Rozpočet na přivaděč je kolem 40 milionů. Pokud by město dotaci nezískalo, sjezd do průmyslové zóny by se neotevřel spolu s obchvatem.

„Sjezd není vázán na celou stavbu obchvatu. Jsme realisté. Pokud dotace nevyjde, neděláme si iluze, že bychom hned tak měli možnost získat takovouto dotaci. Proto vybudujeme 50 metrů sjezdu z obchvatu a dočasně ho zaslepíme,“ dodal místostarosta Čížek.