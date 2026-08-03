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Tragický víkend na Svitavsku. Řidič zůstal v hořícím autě, zemřel i cyklista bez helmy

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  10:56

Místo tragické nehody u Javorníku na Svitavsku, kde řidič narazil s vozem do stromu. (2. srpna 2026) | foto: iDNES.cz

Přelom července a srpna si vyžádal na Svitavsku dva lidské životy při dopravních nehodách. V pátek krátce před půlnocí narazil řidič osobního auta do stromu a vozidlo po nárazu začalo hořet. Řidič na místě zemřel. Následující noc přišel o život také cyklista, který z neznámých důvodů skončil v příkopu. Obě nehody nyní šetří policie.

V pátek krátce před půlnocí vyjížděli policisté k dopravní nehodě na silnici II/366 na Svitavsku. Podle dosavadních informací šlo o vozidlo Renault Megane jedoucí od Svitav směrem na Javorník. To z dosud nezjištěných příčin vyjelo mimo komunikaci a čelně narazilo do stromu, vzápětí začalo hořet. Sílu nárazu dokládá i to, že automobil odmrštil do protisměru.

Na místě zasahovaly profesionální a dobrovolné jednotky hasičů ze Svitav. „Po příjezdu jednotek byl požár již v plném rozsahu. Ihned byly zahájeny hasební práce a krátce na to byl požár uhašen,“ uvedla zastupující mluvčí krajských hasičů Petra Dubcová.

Nehoda si vyžádala jednu oběť. „Uvnitř byla nalezena osoba bez známek života. Kriminalisté pracují na jejím ztotožnění a byla nařízena soudní pitva. Provedeným šetřením byla zjištěna pravděpodobná totožnost zemřelé osoby. Stoprocentně ji však potvrdí výsledky genetického zkoumání,“ řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Ještě v neděli večer bylo místo nehody částečně uzavřené a řidiči museli počítat s dopravním omezením.

„Na žádost policie byl jeden jízdní pruh kvůli došetřování dopravní nehody až do pondělního rána uzavřen,“ uvedla mluvčí Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zuzana Zlinská. Silnici bude také nutné opravit, protože asfalt v místě, kde auto hořelo, je vlivem vysokého žáru značně poškozený.

O život přišel i cyklista, neměl helmu

Další tragická nehoda se stala v neděli krátce po půlnoci v obci Pomezí na Svitavsku. Muže nehybně ležícího v příkopu si všimli náhodní kolemjdoucí. Podle dosavadních informací jednačtyřicetiletý cyklista z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde havaroval do příkopu.

Policejní mluvčí Iveta Kopecká uvedla, že muž jel na kole bez helmy, která sice není pro dospělé povinná, ale není vyloučeno, že její absence ovlivnila závažnosti zranění. „Cyklista utrpěl zranění, kterým na místě i přes veškerou snahu podlehl. Kriminalisté u muže nařídili soudní pitvu,“ dodala Kopecká.

Shořeli tak, že je nešlo identifikovat. Náraz do stromu zabil tři lidi

Příčiny a okolnosti obou nehod jsou nyní předmětem dalšího vyšetřování.

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