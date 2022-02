Rozhodl jsem se neuhnout, říká dvakrát vězněný člen Svědků Jehovových

Václava Macha zavřeli komunisté poprvé v červenci 1952 za odbojovou činnost na Semilsku. Když kvůli vylepování plakátů mířil do vyšetřovací vazby, měl velké obavy, s kým bude sdílet celu.

„První moje otázka na spoluvězně byla: Za co jsi tady? A on mi řekl, že za bibli. V tom okamžiku jsem si pomyslel, že je to blázen. Nemohl jsem pochopit, že se někdo může nechat zavřít kvůli něčemu takovému,“ líčí dnes osmaosmdesátiletý muž. Netušil, že jednou přijde čas, kdy se ze stejného důvodu ocitne za mřížemi i on.