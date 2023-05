Proč také nemáme hezký obchod jako ve Skutči, diví se pardubičtí politici

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se otevřel nový obchod s potravinami. Lidé na jižní straně města jistě ocení otevření Penny, protože v této části města zatím žádný podobný market nebyl.

Ovšem nadšení není stoprocentní. Politikům vadí vzhled prodejny. Řetězec nedávno otevřel jiný obchod ve Skutči a jeho podoba se nedá s tím pardubickým srovnat.

„Je to prostě všechno špatně. Architektura nula, Odbor hlavního architekta mlčí, obvod připomínky nepodal. Prostě developere, postav si tam co chceš, my tomu nerozumíme. A ve Skutči chtěli, aby jejich obchoďák vypadal lépe. Tady nám stačí hnus. Neforemná jakási zhroucená krabice,“ napsal na Facebook opoziční zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.