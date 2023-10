Lesy ČR pokácely stromy, které zatarasily cestu ke studánce. Odklidit je nechtějí

Ochrana přírody se může dostat do konfliktu s veřejným zájmem, i když jde o pouhou obnovu jednou opravené studánky. Ukazuje to neobvyklý případ z přírodní rezervace Psí kuchyně na Svitavsku.

V roce 2017 se Lesy ČR rozhodly pobyt v Psí kuchyni u obce Semanín zpříjemnit a obnovily zde starou studánku. Kromě nového kamenného opevnění a stříšky kryjící vývěr byla instalována i přístupová lávka, lavička a cedulka u lesní cesty, na které je vyznačena zelená turistická trasa.

Loni na podzim Krajský úřad Pardubického kraje vydal rozhodnutí, kterým povolil kácení rizikových stromů v některých úsecích podél zelené turistické stezky, jež vede skrz přírodní rezervaci Psí kuchyně. Mimo jiné i v místech, kde vyvěrá pramen. Nedlouho poté Lesy ČR začaly rizikové stromy kácet. Popadané stromy nejenže poničily přístřešek studánky, ale také zatarasily přístupovou cestu.

Na fakt upozornil studánkolog Petr Vomáčka z České Třebové, který se pokoušel s Lesy ČR domluvit na odklizení popadaných stromů a větví. Ovšem narazil. „Jednal jsem s ochránci přírody, jednal jsem s vedoucím lesní správy ve Svitavách a psal jsem na krajský úřad. Přesto se zdá, že studánka zanikne,“ řekl Petr Vomáčka.

Státní lesy se odvolávají na ochranu přírody. „Poté, co byla studánka v roce 2017 obnovena, se lokalita dostala podle nového plánu péče o přírodní rezervaci a evropsky významnou lokalitu Psí kuchyně na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje do téměř bezzásahového režimu. To v praxi znamená, že v porostu není bezpečno, protože tam dopadávají stromy, které na místě zůstávají k zetlení,“ uvedla mluvčí státního podniku Lesy ČR Eva Jouklová.

Lesy ČR kvůli bezpečnosti udržují pouze porost lemující hlavní turistickou trasu, aby na ni případně nedopadly stromy. Pokud se tak stane, dříví z cesty odklidí, ale ponechají je v porostu. A to je i případ studánky, která se nachází pouhých pár metrů od jediné vyznačené trasy.

Kraj s obnovou problém nemá

Krajský úřad, který rozšíření přírodní rezervace na 274 hektarů povolil, s citlivou obnovou studánky problém nemá. „Z pohledu samotného obnovení studánky nemáme k její vlastní obnově žádných zásadních námitek, pokud bude provedeno citlivě a ve vhodnou dobu,“ uvedl ve vyjádření, které má MF DNES k dispozici, Michal Pešata z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Co se týče obnovy pěšinky ke studánce, je už situace složitější. K případnému zpřístupnění pramene od hlavní cesty by se úředníci mohli fundovaně vyjádřit až po znalosti skutečného rozsahu zásahu do mrtvé či živé dřevní hmoty.

„Mimo hlavní cesty může být pohyb osob ‚nežádoucí‘, a to zejména s ohledem na povinnost vlastníka pozemků – zajistit zde bezpečnost, což může být následně ve střetu se zájmy ochrany přírody,“ dodal ve vyjádření Pešata, podle nějž je nejdůležitější především dohoda s vlastníkem pozemků, což jsou Lesy ČR.

Smířlivé řešení navrhli ochránci přírody. S obnovou studánky souhlasí za splnění pěti podmínek. Jednou z nich je, aby se se dřevem manipulovalo co nejméně.

„Veškerá dřevní hmota musí zůstat na lokalitě, manipulace s touto hmotou smí být prováděna jen v nezbytně nutné míře za účelem zprůchodnění pěšiny a vyčištění bezprostředního okolí studánky,“ uvádí ve stanovisku Spolek ZO ČSOP Rybák Svitavy. Odmítá také další preventivní kácení rizikových stromů v okolí studánky a přístupové pěšiny nebo obnovu původní lavičky.

Ani to však Lesy ČR k obnově vysvěcené studánky neobměkčilo. „Zájem ochrany přírody je v této lokalitě zcela nadřazený zájmu veřejnosti. Obnovit studánku v porostu tedy není možné, protože nemůžeme předejít nebezpečným situacím spojeným s opatřeními ve prospěch biodiverzity a ochrany přírody,“ dodala Jouklová.

Přírodní rezervace Psí kuchyně se řadí k cenným lokalitám se zachovalými bukovými lesy. Lidé se zde mohou pohybovat pouze po značených turistických stezkách a cyklotrasách.

Voda ze Zlaté studánky je mírně radioaktivní a obsahuje příměsi stříbra ( 2. dubna 2020)