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Lidé se bouří kvůli kácení. Pro záchranu stromů neděláte dost, vzkazují úředníkům

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  17:39
Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Místní obyvatelé však důrazně protestují a požadují, aby se hledalo jiné řešení. Podle zástupců iniciativy „Nekácejte nás“ zbývají necelé dva týdny.

O osud dvou vzrostlých stromů, které na místě rostou už desítky let, se v posledních dnech začali více zajímat obyvatelé okolních domů. Kvůli plánované rekonstrukci plynovodu mají být pokáceny, s čímž mají místní zásadní problém. Sousedská iniciativa, která za jejich zachování vznikla teprve před několika dny, už podle svých zástupců získala téměř 500 podpisů.

Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Místní obyvatelé jsou však silně proti a požadují, aby se hledalo jiné řešení. (11. září 2026)
Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Místní obyvatelé jsou však silně proti a požadují, aby se hledalo jiné řešení. (11. září 2026)
Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Místní obyvatelé jsou však silně proti a požadují, aby se hledalo jiné řešení. (11. září 2026)
Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Místní obyvatelé jsou však silně proti a požadují, aby se hledalo jiné řešení. (11. září 2026)
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Ve čtvrtek večer se desítky lidí sešly přímo u stromů, aby vymyslely další strategii, jak je zachránit. „Ty stromy jsou tady podle mého odhadu minimálně osmdesát let,“ řekl jeden ze sousedů a zakladatelů iniciativy Jakub Krakovský. Podle něj zde rostly už před pokládkou plynovodu v šedesátých letech.

Obyvatelům ale nejde jen o stáří stromů. Kaštany podle nich v létě poskytují stín a staly se součástí každodenního života v ulici. Lidé během setkání zmínili i to, že si jejich děti ještě nedávno z plodů vyráběly různá zvířátka. Někteří přímo na místě podepisovali petici.

K lidem promluvili do megafonu někteří členové iniciativy Nekácejte nás. „Do projektové dokumentace mi nebylo umožněno nahlédnout, ale na obvodě i magistrátu mi řekli, že stromy zkrátka zachovat nelze,“ přiblížil lidem postup úředníků Martin Jirout, který je dalším ze zakladatelů iniciativy.

„Nelze, protože se jim nechce!“ ozvalo se z davu přihlížejících.

Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Místní obyvatelé jsou však silně proti a požadují, aby se hledalo jiné řešení. (11. září 2026)

Stav stromů posuzoval také arborista. Odborník je oba označil za velmi kvalitní, ačkoliv se podle Krakovského v některém z dokumentů magistrátu objevilo, že zdravé nejsou. „Ve veřejné evidenci vedené městem však lze dohledat, že oba kaštany zdravé jsou. Jejich celková hodnota byla vyčíslena přibližně na 700 tisíc korun,“ doplnil.

Martin Jirout potvrdil, že šlo o sdělení z července loňského roku. „Bylo tam uvedeno, že stromy nejsou zdravé a úředníci zároveň souhlasí s výsadbou jiných šesti stromů. Úřad se zkrátka spokojil s tvrzením projektantky, že je zachovat nelze. Tedy se na to snad ani nepodívali, možná záměrně. Zajímavé je, že v momentě, kdy jsme se tím začali zabývat my, identifikovali jsme hned tři alternativní řešení, jak stromy zachovat. To už ale mohl obvod nebo magistrát identifikovat před rokem,“ dodal.

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„Jsem hrozně naštvaný z přístupu obvodu. Dokud stromy ještě stojí, je povinnost bojovat,“ řekl Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy, který se na ochranu stromů zaměřuje více než patnáct let.

Dodal, že mimo jiné se jejich spolek společně s právníky zabývá dokumenty, které město zasílá občanům, kteří nesouhlasí s kácením, a zkoumají, zda úředníci v podobných situacích postupují správně.

Plynaři zkoumají alternativní řešení

Firma GasNet v původním plánu se zachováním dřevin nepočítala. Společnost tento týden oznámila odboru záměr oba stromy pokácet.

Jírovce se totiž nacházejí v ochranném bezpečnostním pásmu plánovaného plynovodu. Podle místních by ke kácení vůbec dojít nemuselo, což nakonec nevyvrátili ani zaměstnanci firmy. Zástupci iniciativy však museli podle jejich slov vyvinout na firmu určitý tlak.

Odbor životního prostředí následně vydal předběžné opatření, kterým kácení zakázal a nyní po společnosti požaduje doložení, zda existuje jiné řešení rekonstrukce, při kterém by stromy mohly zůstat zachovány. O dalším postupu tak má rozhodnout až vyjádření GasNetu k možným alternativám.

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Po jednání, které se konalo 1. září, se zástupci firmy rozhodli prověřit možnost, jak stromy zachovat. Jednou z variant je využití technologie, která by umožnila vložit nové potrubí do toho stávajícího. Ovšem zda je takové řešení technicky možné, má ukázat až odkrytí stávajícího plynovodu a jeho následná kontrola kamerou.

Firma tuto možnost konzultuje s městským obvodem, odborem životního prostředí, projektantem a zhotovitelem stavby. Ačkoliv společnost slíbila zvážení jiné možnosti, v tentýž den zaslala dopis, ve kterém žádá o pokácení stromů. Redakci iDNES.cz to řekl Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy, který je rozhořčen z postupu Městského obvodu Pardubice III.

Třetí pardubický obvod zveřejnil stanovisko GasNetu na svém facebookovém profilu.

„Uvědomujeme si význam městské zeleně, a proto v současnosti hledáme technické i právní řešení, které by v tomto úseku umožnilo stromy zachovat. Nacházejí se však v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu, jehož smyslem je chránit plynárenskou infrastrukturu před poškozením a zajistit její bezpečný provoz,“ uvedla mimo jiné firma GasNet ve svém prohlášení.

Odbor stav stromů nezkoumal

Vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča redakci iDNES.cz řekl, že není podle zákona o ochraně přírody a krajiny ke kácení potřeba standardní povolení, protože jde o rekonstrukci plynovodního zařízení a stromy se nacházejí v jeho ochranném pásmu. Odbor proto při původním posuzování projektové dokumentace nezkoumal zdravotní stav stromů ani to, zda je jejich pokácení skutečně nezbytné.

Rozhodnutí, zda této možnosti provozovatel sítě využije, je podle Míči na něm. „Mohou je kácet. Říkám mohou, je na uvážení toho provozovatele, zda tak učiní, či nikoliv,“ zdůraznil.

Podle Krakovského je problém především to, že se rekonstrukce plynovodu řeší už nejméně rok, ale lidé ze sousedství se o ní dozvěděli teprve nedávno.

„Přístup městského obvodu a odboru životního prostředí je trestuhodný. Úřady měly dostatek času, aby požadovaly jiné řešení, které by se stromům vyhnulo, ale nikoho to nezajímalo. My teď bohužel ve svém volném čase musíme dělat práci za ně,“ dodal.

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Spory o zachování zeleně ve městě jsou v Pardubicích čím dál častější. Například na sídlišti Dukla v ulici Staňkova stojí vzrostlý topol označený transparentem s nápisem „Pomoc, chtějí mě skácet“. Ten sem umístila občanská iniciativa Zelená pětka, která se zabývá právě zachováním městské zeleně. Podle zástupců iniciativy má topol padnout kvůli plánované opravě chodníku, což jim přijde jako absurdní.

Právě podobná aktivita místních obyvatel zachránila v předchozích měsících stromy na Závodu míru, které měly uvolnit místo pro novou parkovací plochu. Petici podepsalo 1 200 lidí a obvod se proto rozhodl od investice nakonec ustoupit.

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