„Devatenáctiletý muž byl dnes obviněn z trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Podle prvotních informací, které redakci iDNES.cz sdělila přímá svědkyně, z místa údajně utíkali hned dva muži v tmavém oblečení. Policie tuto verzi potvrdila, avšak upřesnila, že se jednalo o pachatele a poškozeného muže, který za střelcem vyběhl. Následně se ale vrátil zpátky do čekárny.
Střelec podle svědků běžel směrem do obchodního centra Palác Pardubice, kde ho spatřili další svědci, jak prchá do patra. Pronásledoval ho podle nich někdo další.
Incident se odehrál ve středu ráno v nultém podlaží polikliniky před ordinací praktického lékaře. Dva muži se dostali do konfliktu. Podle CNN Prima News byl důvodem spor o pořadí u lékaře. Mladší z mužů podle všeho předběhl čekající pacienty. Slovní konflikt rychle přešel až k použití pistole, kterou na staršího muže vytáhl.
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Střelba na poliklinice. Obrovská rána, pak běželi do obchodního centra, líčí svědkyně
Vypátrat podezřelého muže se policii podařilo po několika hodinách. „Devatenáctiletého muže jsme v odpoledních hodinách zadrželi a zajistili jeho zbraň. Je podezřelý z trestného činu výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Nyní s ním probíhají procesní úkony. Veřejnosti v souvislosti s touto událostí nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedla ve středu krátce po 15:30 policie na síti X.