Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

  12:32
Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle jeho slov začal z balkonu pálit neznámý střelec. Zraněný muž skončil v nemocnici. Policie hledá svědky.

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v Pardubicích. (25. února 2026) | foto: Sabča Zídková

Událost se stala kolem 22. hodiny v ulici Lonkova v Pardubicích na sídlišti Polabiny. Muž vypověděl, že jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy a zrovna ji doprovázel k autu, když vtom náhle oba uslyšeli výstřely.

„Vůbec jsme s maminkou nechápali, co se to děje. Zaběhli jsme mezi kontejnery a skrčili se. Nejdříve to byly tak tři čtyři výstřely za sebou a klid. Když jsem se postavil a otočil, najednou vystřelil znovu. V tu chvíli jsem ucítil ostrou bolest ruky,“ řekl redakci iDNES.cz zraněný muž.

Štěstím pro muže tak bylo pravděpodobně několik vrstev oblečení. „Díky tomu, že jsem měl na sobě silnou mikinu a bundu, kterou mám teď dost natrženou, mi kulka poranila levou paži. Je to taková trochu víc stržená kůže, ale ruka mě bolela a pálila neskutečně. Maminka je naštěstí v pořádku, jen v hrozném šoku,“ dodal.

Jak vyplývá z lékařské zprávy, muž má na levém rameni povrchové poškození kůže způsobené pravděpodobně projektilem.

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Podle zraněného muže se jednalo o postavu stojící na balkoně, ta na sobě měla černou mikinu a na hlavě kapuci.

„Můžu potvrdit, že jsme kolem půl desáté večer přijali oznámení o údajném výstřelu v Polabinách. Policisté muži s drobným zraněním na ruce přivolali záchrannou službu. Další okolnosti zjišťujeme. Oznámení bylo pouze jedno, od výše zmiňovaného muže,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Policie vyzývá všechny, kteří se ve zmíněný čas nacházeli v okolí ulice Lonkova, aby v případě pokud zaznamenali něco, co by policii pomohlo případ objasnit, kontaktovali linku 158.

