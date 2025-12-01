Rodiče by pravděpodobně ocenili pestřejší nabídku středních škol v Pardubickém kraji, vznik nových, kreativnějších. Stávající systém to ale fakticky neumožňuje. Přesvědčuje se o tom nyní spolek Školamyšl, který chtěl otevřít střední školu příští rok v září.
„Jednou bychom si velmi přáli střední školu otevřít, ale je to složité,“ uvedla ředitelka Základní školy Školamyšl Radoslava Renzová, která nechtěla blíže komentovat úsilí o získání souhlasu od Pardubického kraje a ministerstva školství.
Chcete nová místa? Musíte napsat, kde jinde se zruší
Pravidla v Pardubickém kraji jsou striktní. Kdo chce například otevřít školu se stovkou míst v maturitních oborech, musí přiložit potvrzení, že stovka míst v jiné škole či školách zase zanikne.
Z pohledu kraje je to svým způsobem logické. Na středních školách je nadbytek míst, je to drahé, neefektivní. Každá další kapacita problém prohloubí.
Z pohledu lidí prosazujících například nové směry pedagogiky je to absurdní pravidlo. Jak přesvědčit jinou školu, aby se vzdala svých míst? Na to naráží Waldorfské lyceum v Pardubicích, které žádá od roku 2019 kraj o souhlas se zřízením školy pro 120 dětí a každý rok slyší zápornou odpověď. Nové lyceum neotevře ani Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi. Krajští radní to odmítli. Důvod je naprosto stejný.
„V žádosti není uveden žádný aktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou, jehož kapacita bude recipročně snížena,“ uvádí důvodová zpráva pro krajské radní. Spolek Školamyšl ale tuto překážku letos alespoň zčásti zdolal. Předložil radním souhlas skutečského gymnázia, že se vzdá části míst osmiletého gymnázia.
Čtyři ročníky pro 21 studentů
Ředitelka Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Šárka Jonešová uvedla, že škola uvolnila 21 míst z celkové kapacity 240 míst v oboru osmiletého gymnázia ve prospěch Školamyšle. „Jejich projekt nás oslovil. Přepustili jsme pár pro míst, protože kapacitu nemáme dlouhodobě naplněnou, a mohli jsme se tak zaměřit na práci s menším kolektivem,“ uvedla Jonášová.
Byť čtyři ročníky střední školy s celkovou kapacitou pouze 21 studentů nedávají velký smysl, radní Pardubického kraje na začátku roku souhlasili, že takovou školu lze otevřít.
„Nám to ani nepřísluší posuzovat. Rada kraje pouze posoudila, zda je to v souladu s požadavky dlouhodobého záměru kraje. Pokud předložili reciproční snížení kapacity jiného aktivního oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve stejné formě vzdělávání, nemáme důvod dávat záporné stanovisko. Je to nyní na posouzení ministerstva, zda taková škola v takové kapacitě má v Litomyšli vzniknout,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.
„Do rejstříku škol je možné zapsat jen školu, která bude mít nejvyšší povolený počet studentů alespoň v minimální výši podle právních předpisů. Dle vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři je minimální počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků 60,“ odpověděla na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.
Šéfka Školamyšle věří, že nová střední škola by se v Litomyšli uplatnila. „Dle konceptu Školamyšle nám chybí střední škola, která by podporovala zaměření a talenty žáků způsobem, jak jsme viděli ve středních školách AGORA v Nizozemsku,“ uvedla Renzová.