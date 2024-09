Řidič závodního auta narazil do stromu, zaměstnal všechny záchranné složky

Závody do vrchu u Tatenic přerušila vážná dopravní nehoda. Řidič jednoho z přihlášených vozů nezvládl řízení a narazil do stromu. Kvůli bouračce vzlétl i vrtulník, který zraněného transportoval do nemocnice v Olomouci.