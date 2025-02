Jak ulovit zubaře? Obec je láká i na jeden den, papíry za ně vyřídí

„Dělali jsme to, co dělají ostatní vesnice, to znamená, že jsme nabízeli parcelu, dům, ordinaci, finanční příspěvky, aby zubaři přišli, ale nic nefungovalo. A nakonec jsme zjistili, že ti lidé chtějí něco docela jiného,“ uvedl starosta Červené Vody Petr Mareš.

Obec postavila za deset a půl milionu novou ordinaci. Jenže to by nestačilo. Do stomatologické ordinace investovaly velkoryse i sousední Králíky, ale nová zubařská křesla jsou prázdná a lidé jezdí za péčí do Polska. Červená Voda se ale rozhodla, že vytvoří společnost Červenovodská zubní ordinace, která bude stomatology zaměstnávat.

Minulý týden v pátek slavnostně zahájila provoz. „Podle našich informací se touto cestou ještě žádná obec nepustila,“ uvedla jednatelka společnosti Marcela Sonntagová.

Lékaři, které v minulosti obec oslovila, podle Mareše o práci v malé obci na periferii kraje neměli zájem ze tří důvodů. Nechtěli se stěhovat do pohraničí, protože ve větších městech je lepší zázemí, ať už jde o školy, sport či kulturu. Neměli chuť se věnovat administrativě a často také šlo o specialisty, kteří se hodlají soustředit jen na specifické druhy ošetření.

„Proto jsme přišli s novým modelem: lékařům nabízíme možnost přijet na jeden či dva dny týdně, zatímco administrativu za ně vyřídíme my. Díky tomu mohou do Červené Vody dojíždět i specialisté na konkrétní zákroky,“ řekl Mareš.

Mluvit o úspěchu nového modelu je předčasné. Obec zaměstná tamní stomatoložku, která se však chystá do důchodu. A pak mladou lékařku z krajského města. Pracovat budou v pondělí a úterý. Takové obsazení ale znamená, že ordinace zatím nenabírá nové pacienty.

„Během tří měsíců se musíme naučit komunikovat s pacienty, s lékaři a pak uděláme rozhodnutí, zda budeme přibírat další pacienty,“ řekl Mareš.

Klíčové bude, zda se obci podaří do nového modelu zapojit více lékařů. „Jednání s potenciálními zájemci probíhá dobře. Teoreticky se tu může střídat až osm lékařů, může jich být ale samozřejmě mnohem méně, třeba seženeme někoho, kdo sem bude jezdit na tři dny,“ řekl Mareš.

S nedostatkem stomatologů zápasí nejen na Orlickoústecku řada obcí a měst. Potíže pociťuje dokonce i okresní město Ústí nad Orlicí. Tamní zastupitelstvo v pondělí nepodpořilo návrh, aby se v rozpočtu na podporu stomatologů vyčlenil jeden milion korun. „Alokované peníze v rozpočtu města samy o sobě problém nevyřeší,“ řekl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Červená Voda doufá, že firma bude zisková a investované miliony se jí vrátí. „Ale to pro nás není hlavní. Důležité je, aby místní obyvatelé nemuseli za péčí cestovat do vzdálených měst,“ uvedl starosta.