Lanškroun hostil sportovní dřevorubce. V kategorii žen zaválely sestry s maminkou

Autor:
  17:07
Poslední kvalifikační závod série Stihl Timbersports přilákal do Lanškrouna závodníky z celé republiky i zástupy diváků. O vítězství tradičně rozhodovaly rychlost, přesnost a síla. Na letošní mistrovství České republiky postoupilo z kvalifikace tradičně 12 závodníků.

Lanškroun se v pátek stal dějištěm poslední kvalifikace, ve které závodníci bojovali o postup na červnové mistrovství České republiky. Areálem se celý den nesl zvuk motorových pil a úderů seker.

Karolína a Jana Urbanovy ovládly kategorii žen. (8. května 2026)
Sportovní dřevorubci soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách. (8. května 2026)
Sportovní dřevorubci soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách. V Underhand Chop a Standing Block Chop rozhodovala přesnost práce se sekerou, disciplína Stock Saw zase prověřila práci s motorovou pilou a Single Buck nabídla tradiční ruční řezání dlouhou pilou. O pořadí tak často rozhodovaly jen drobné chyby nebo zlomky sekundy.

V mužské kategorii zvítězil Martin Roušal před Martinem Kalinou a Matyášem Klímou, který do závodu nastupoval jako obhájce titulu. Kategorii žen ovládla rodina Urbanových z Nenačovic na Berounsku. Jedna z dvojčat, Kateřina, která se dlouhodobě řadí mezi evropskou špičku a aktuálně vede průběžné pořadí evropského žebříčku, se umístila na prvním místě. Druhé pak obsadila maminka Věnceslava a jako třetí skončila druhá dcera Jana.

České reprezentanty nyní čekají i mezinárodní závody. Matyáš Klíma a Miroslav Větrovec se představí na červnové World Trophy v Budapešti, Karolína Urbanová bude startovat na historicky prvním mistrovství světa žen. Domácí sezona vyvrcholí 27. června ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde se v kulisách frenštátského Amfiteátru na Horečkách utkají nejlepší čeští závodníci o domácí titul na mistrovství České republiky.

