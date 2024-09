ÚOHS: Radnice zkazila soutěž na hřiště se stegosaurem. Opozice chce odvolat starostu

VIDEO: Zavřená benzinka zmátla zákazníka. Ukázalo se, že v ní řádí kuna

Obavy o benzinku v České Třebové měl minulý týden její stálý zákazník. Měla už mít otevřeno, ale vypadalo to, jako by v ní nikdo nebyl. To se mu zdálo divné, proto skrz prosklené dveře nahlédl...