Úřad zrušil povolení na projekt v Chrudimi. Byty stejně budou, tvrdí developer

David Půlpán
  15:54
Krajský úřad zrušil povolení na výstavbu tří bytových domů ve čtvrti Na Rozhledně v Chrudimi, kterou chystá místní developer Milan Kušta. Městský úřad v Chrudimi posoudí žádost znovu, výstavbu to zdrží, ale patrně nezastaví.

Developer chystá v Koželužské ulici v Chrudimi dokončit výstavbu Rezidence Kopanický Mlýn. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Letos již podruhé krajský úřad vyhověl stížnosti sousedů na Kuštův projekt. Nejdříve developer přišel o povolení ke stavbě druhé etapy rezidence Kopanický mlýn v Chrudimi s 84 byty. Teď úřad zamítl povolení na stavbu rezidence na sídlišti Rozhledna s 93 byty na druhé straně města. Krajský úřad našel v rozhodnutí chrudimských úředníků nesrovnalosti, například v řešení dopravy.

Lidé v bytovkách poblíž budoucího staveniště si stěžovali, že úřad vyšel developerovi vstříc víc, než dovoluje zákon. Třeba když z plánů vypadla část přístupové komunikace řešící parametry jediné křižovatky, kterou lze do lokality vjet, a oni nedostali šanci se k tomu vyjádřit.

„V daném případě stavební úřad rezignoval na posouzení významu provedené změny předmětu řízení a v důsledku i na ochranu veřejných i soukromých zájmů,“ uvedli ve svém odvolání lidé ze sousedství.

Developer prohrál spor o výstavbu bytů v Chrudimi, projekt přepracuje

Krajský úřad potvrdil, že rozhodnutí obsahovalo četné chyby. V průběhu řízení se například změnila projektová dokumentace, ale odbor dopravy vydal své stanovisko k původní dokumentaci. Teď musí své rozhodnutí chrudimští úředníci přepracovat.

Plán na výstavbu tří domů s 81 byty a 12 ateliéry a podzemním parkovištěm pro 87 stání aut na sídlišti Na Rozhledně budí v lokalitě obavy zejména z přílivu aut a ztráty klidu. Tamní obyvatelé už v roce 2008 proti plánu protestovali, bojí se, že kvůli stavbě přijdou o poslední větší zelenou plochu a některé z nich výstavba připraví i o pěkný výhled na Chrudim. Petici proti výstavbě tehdy podepsalo 180 lidí.

Hodně aut? To je normální, vzkazuje úřad

Obyvatelé bytovky sice s odvoláním proti stavbě nyní uspěli, ale námitky, které by teoreticky mohly zhatit celou akci, krajský úřad odmítl. Třeba tu, že lokalita bude nepřiměřeně trpět mnohonásobným zvýšením dopravy. Podle krajského úřadu takový druh zatížení odpovídá místním poměrům.

„Jiná situace by nastala, pokud by záměrem byla umisťována výroba, logistické centrum, terminál veřejné hromadné dopravy apod,“ uvádí se ve stanovisku.

Developer Milan Kušta soudí, že městský úřad opraví chyby a vydá povolení, které už projde. „Pro nás to znamená jen drobné zdržení. My jsme neudělali špatně nic. Chyby udělal stavební úřad, ale byly to spíše drobnosti. Je to i pochopitelné, nyní rozhodnutí vydávají na 35 stran, před pěti lety stačily dvě strany,“ řekl Kušta.

Město Chrudim do sporu mezi developerem a místními lidmi na sídlišti Rozhledna nezasahuje. Podle starosty Františka Pilného (ANO) s ohledem na to, že výstavbu umožňuje platný územní plán.

„Pokud chce někdo stavět a je to podle územního plánu možné, platí pravidlo, že samospráva mu nebude dělat problémy. Ale chceme, aby byly dodrženy všechny podmínky, které jsou v územním plánu, takže když má být maximálně pět pater, nebude jich šest,“ řekl Pilný.

Město mělo s Kuštou spory při stavbě první etapy rezidence Kopanický mlýn. Jeho společnost tehdy nedodržela schválený projekt, podle něhož měl mít dům se 66 byty takzvané ustupující páté nadzemní podlaží.

Nakonec musela hrubou stavbu upravit a vizuálně výšku budovy snížit. Kuštova společnost K2 Invest nyní bude opět žádat o povolení na dostavbu Kopanického Mlýna. Krajský úřad před prázdninami vyhověl odvolání sousedů a zrušil rozhodnutí chrudimského stavebního úřadu z června 2024 kvůli rozporům v projektové dokumentaci.

Kušta zároveň chystá i výstavbu v Chrudimi na místě bývalé sladovny naproti supermarketu Lidl, kde by mělo vzniknout až 180 nových bytů. Na rozdíl od již rozjetých projektů Na Rozhledně a pod Kopanicí firma K2 Invest byty na místě bývalé sladovny nezačala nabízet.

