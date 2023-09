Stavbu parkovacího domu u hokejové arény brzdí protesty stavební firmy

Možná si pardubický politik z hnutí ANO Michal Drenko říká: Proč tohle muselo spadnout zrovna na mě?

Místopředseda představenstva Rozvojového fondu Pardubice momentálně pověřený řízením společnosti by byl zřejmě o dost šťastnější, pokud by městský parkovací dům vedle malé hokejové arény stavěla přímo radnice a nezadávala zakázku své akciovce.

„Děláme, co můžeme, ale některé věci ovlivnit prostě nemůžeme,“ uvedl minulý týden pro MF DNES Michal Drenko.

O co jde? Městská společnost vypsala výběrové řízení na stavitele parkovacího domu pro zhruba 400 aut. Pro stavební firmy jde o tučné sousto, protože předpokládaná cenovka je kolem 335 milionů korun, a tak není divu, že se jich přihlásilo hned pět. „Jde vlastně o všechny velké stavební firmy, které se objevují na českém trhu,“ řekl Drenko.

Výběrová komise vybrala jako nejlepší nabídku od společnosti Porr, tedy od stejné, která stavěla nedaleký fotbalový stadion. Jenže v srpnu se náhle do veřejného prostoru dostala informace, že Porr stavět nebude a že se soutěž ruší.

„Tento postup je nepochopitelný, netransparentní a vlastně pro mě podezřelý. Pokud se veřejný zadavatel chová tak, že vlastně řekne něco, co není pravda, tak to je přece podezřelé. Pokud by teď to výběrové řízení zrušil a vypsal ho neprodleně nebo během měsíce dvou znovu, tak zcela jistě porušil zákon,“ uvedl tehdy naštvaný generální ředitel firmy Porr Dušan Čížek.

Možná jeho slova zabrala a vedení Rozvojového fondu náhle otočilo a Porr měl začít v září stavět. „Rozvojový fond Pardubice je připraven s vítězem soutěže začátkem září podepsat smlouvu o zhotovení díla, aby ještě v témže měsíci mohl Porr převzít staveniště,“ řekl 21. srpna Drenko.

V ohrožení je také chod fotbalové arény

Jenže smlouvu s vedením zmíněné firmy zatím stále nepodepsal. „Bohužel se nám jedna z firem odvolala proti výsledkům výběrového řízení. Na všechny její námitky jsme odpověděli tak rychle, jak to jen šlo. Pokud se nic nestane, v pátek bychom smlouvu mohli skutečně podepsat,“ uvedl Drenko.

Ideální scénář však může tvrdě narazit. Pokud se odpovědi fondu firmě nebudou líbit, ta může celou věc posunout na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A pak začíná pro politiky docela nervák. Úřad nemá žádné lhůty, do kterých musí rozhodnout, navíc může celou soutěž nechat opakovat. A přitom parkovací dům musí stát nejpozději do začátku roku 2025. To totiž končí zkušební provoz fotbalové CFIG Areny, která bez dostatku parkovacích míst v okolí nedostane kolaudaci.

„Bylo by to nepříjemné, ale stále si myslím, že bychom to i při odvolání na ÚOHS vše stihli. Vítězná firma nabídla velmi dobrý termín dokončení,“ dodal Drenko.