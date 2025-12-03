Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

David Půlpán
  10:37
V pátek se řidičům otevře nový severovýchodní obchvat Pardubic. Přinese snazší cestu přes Labe, lepší napojení Dubiny a Pardubiček, ale zároveň způsobí nové potíže. Jen se ještě neví, jak budou velké.

V Chrudimi, Svitavách či Holicích nové obchvaty přinesly lidem okamžitou úlevu. V Pardubicích si nikdo neodváží tvrdit, že něco takového nastane po pátečním otevření čtyřkilometrové spojky Dubiny s Trnovou.

Největší bolestí nového úseku I/36 je, že to ve skutečnosti obchvat není. Stavbaři použili plány z devadesátých let, mezitím v Trnové vyrostl Globus, před kterým se na úzké silnici ve špičce pravidelně tvoří kolony. Ty stojí u nešťastně řešené křižovatky na Hradubickou. A právě sem vyústí nová čtyřproudovka.

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
„Samozřejmě obchvat Pardubicím pomůže, jsme za něj vděční, ale stejně tak všichni dobře víme, že to žádné spásné řešení není,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO).

Nejprve dobrá zpráva. Pardubice získají krásný nový most přes Labe. To bude velká pomoc. Na dvou ze tří standardních silničních mostů přes Labe v Pardubicích je provoz omezen. Kraj opravuje Wonkův most a provoz je tam stažen do dvou pruhů. Přes Labe na ulici kapitána Bartoše se do Polabin už dlouho jezdí kyvadlově. To ve špičkách dopravu spolehlivě zablokuje.

Nová silnice pomůže lidem z Dubiny či Pardubiček se dostat do Polabin či na Hradubickou silnici jinak než kolem Zelené brány či nádraží. To by mělo uvolnit i tlak na silnice v centru města. Ulevit by se mohlo i před nádražím. Teoreticky.

Další pozitivum? Řidiči ve snaze objet ucpané Pardubice mnohdy volili zkratku přes Kunětice, byť tam jako přemostění slouží konstrukce z konce druhé světové války. „Ve špičce je to tu extrémní,“ řekla starostka Kunětic Jana Šilarová. I tyto zoufalé snahy uniknout pardubickým zácpám by mohly odeznít.

A teď druhá strana mince.

Na nové čtyřkilometrové silnici budou čtyři kruhové objezdy a dvě světelné křižovatky, což je hodně vzdálené dnešní představě o obchvatu. To uznal i ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl před třemi roky, když slavnostně zahájil výstavbu spojky. Označil ji tehdy spíše za městskou komunikaci než obchvat. „Vyvede tranzitní dopravu z nejhorších míst města, od nádraží, z centra. Tomu to poslouží,“ řekl Mátl.

Stěžovat si na to, že obchvat neobkroužil Ohrazenice, v prosinci 2025 už nedává smysl. Nová silnice ale vinou toho automaticky vytvoří dopravní špunty. „Problém severovýchodního obchvatu jsou jeho konce. Vzniká nám úzké hrdlo na Dubině a ještě užší hrdlo mezi Globusem a miniokružní křižovatkou U Kalvodů,“ řekl Hrabal.

Řidiči budou hledat cestu, jak zácpám uniknout. „Pokud bude silnice u Globusu ucpaná, řidiči budou hledat alternativní cesty. Když pojedou na Lázně Bohdaneč, budou to mít přes Ráby, Brozany či Staré Hradiště rychlejší než jet po nové silnici přes světelné křižovatky, kruháky a čekat u nadjezdu u Globusu, kde jsou nešťastně řešené odbočovací pruhy,“ řekl starosta Starého Hradiště Miroslav Čepčář.

Ten odhadl, že v jeho obci aut nebude míň ani víc. „Jsem hodně zvědavý, co to udělá,“ dodal starosta.

Z pohledu na mapu se zdá, že na Wonkově mostu, Sukově třídě, náměstí Republiky by mohlo ubýt aut. Stejně tak v ulici Labská, kterou někteří řidiči využívají jako zkratku.

Pokud se to stane, volné silnice v centru města by mohly přilákat další řidiče, kteří se průjezdu kolem Zelené brány zatím vyhýbají. Mluví pro to mimo jiné i stavební boom v centru Pardubic. Lidé se sem stěhují a dojíždějí za prací a řada z nich by nejraději jezdila autem.

„Chceme zklidnit centrum“

Město ale má zájem na tom, aby se doprava v centru zklidnila. „Až dosud lidé při cestách mezi Dubinou a Polabinami neměli alternativu. Teď se to otáčí a my bychom měli vhodnými dopravními opatřeními motivovat řidiče k tomu, aby využívali právě ten severovýchodní obchvat mezi Polabinami a Dubinou. Budeme rádi za každé auto, které nepojede kolem Zelené brány,“ uvedl náměstek Jan Hrabal.

V každém případě platí, že nová silnice jde do ostrého provozu v okamžiku, kdy jsou silnice v Pardubicích rozestavěné. Dopravu komplikuje omezení na dvou mostech, stavba obchvatu Sezemic či rekonstrukce silnice mezi Hradištěm na Písku a Starým Hradištěm. Kdy bude situace normální, je v podmínkách Pardubic složité říct.

Oprava Wonkova mostu má být hotova příští rok v červenci. Provizorní most na ulici kapitána Bartoše by snad měl fungovat také v této době. Do konce příštího roku bude k dispozici obchvat Sezemic. Naopak termín rozšíření propojky u Globusu, která by nový „obchvat“ zbavila úzkého hrdla, je stále nejasný.

