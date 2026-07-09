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Senioři a děti pod jednou střechou. Pardubice chystají bytové projekty po vzoru Vídně

Kryštof Ženatý
  9:01aktualizováno  10:16
Vizualizace polyfunkčního domu Lávka. (9. července 2026)

Vizualizace polyfunkčního domu Lávka. (9. července 2026) | foto: Rozvojový fond Pardubice

Vizualizace polyfunkčního domu Lávka. (9. července 2026)
Vizualizace polyfunkčního domu Lávka. (9. července 2026)
Vizualizace bytového domu v ulici K Polabinám. (9. července 2026)
Vizualizace bytového domu v ulici K Polabinám. (9. července 2026)
7 fotografií
Dostupné bydlení i zdravý sociální mix. Město Pardubice a Rozvojový fond mají velké plány a do budoucna připravují hned několik projektů. Že se v Pardubicích v posledních letech ve velkém staví nové byty je vidět na první pohled. Nová Tesla, Višňovka, nebo třeba rezidence Smilova. To jsou jen některé příklady z poslední doby.

Jenže pro spoustu lidí ani nová výstavba problém s bydlením neřeší. Ceny nových bytů jsou tak vysoké, že na ně zkrátka nedosáhnou. „V Pardubicích se v posledních letech staví opravdu hodně, ale většina nových bytů mizí okamžitě z trhu, protože je vykupují investoři jako bezpečné uložení peněz. Pro obyčejné lidi, mladé rodiny nebo seniory je tak nové bydlení v podstatě nedostupné,“ podotýká primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Město proto přichází s dlouhodobou vizí. A klíčovou roli by v ní měl sehrát Rozvojový fond Pardubice. „Našli jsme společnou řeč ohledně budoucí funkce fondu. Shodujeme se, že by měl sloužit jako klíčový odborný a investiční partner města,“ vysvětluje Nadrchal.

Vizualizace polyfunkčního domu Lávka. (9. července 2026)
Vizualizace polyfunkčního domu Lávka. (9. července 2026)
Vizualizace polyfunkčního domu Lávka. (9. července 2026)
Vizualizace bytového domu v ulici K Polabinám. (9. července 2026)
7 fotografií

V praxi to znamená, že by se měl Rozvojový fond kromě péče o stávající majetek starat také o to, aby bylo v Pardubicích k dispozici dostupné bydlení. A to především díky vzniku Městského nájemního fondu a výstavbě nových bytů v podobě nejrůznějších projektů.

„Rozvojový fond má plné kapacity a zkušenosti na to, aby se stal městským investičním centrem. Celý proces bude pod jasnou kontrolou města, které definuje, jaké typy bytů potřebujeme, vybere pozemky a nastaví pravidla pro přidělování bytů,“ říká předseda představenstva Rozvojového fondu Jan Šárka.

„Rozvojový fond pak zajistí tu odbornou část. Budeme mít na starosti ekonomické modely, projektovou dokumentaci, stavební povolení a samotnou stavbu. Následně se budeme o byty dlouhodobě starat, řešit nájemní vztahy, údržbu a energeticky úsporný provoz,“ dodává předseda představenstva Šárka.

Úspěšný model z Rakouska

Jakýmsi nezávazným vzorem pro Pardubice by měla být bytová politika v hlavním městě Rakouska. „Inspirovali jsme se úspěšným modelem z Vídně. Budeme stavět městské bytové domy, kde Rozvojový fond jako odpovědný městský hospodář bude v bytech držet nájemné obvyklé v daném místě a čase.

Skutečnou dostupnost pro vybrané cílové skupiny zajistí město, které nájemníkům poskytne přímou adresnou podporu. Nechceme stavět žádná sociální ghetta, naším cílem je zdravý sociální mix. V nových domech najdou domov mladé rodiny, senioři i lidé z profesí, které město nutně potřebuje, jako jsou zdravotní sestry, učitelé nebo policisté,“ popisuje primátor Nadrchal.

Z podstaty věci jde o běh na dlouhou trať s výhledem spíše na další desetiletí než na nejbližší rok nebo dva. „Důležité je začít. Naší rolí je přemýšlet dopředu, koncepčně se připravovat a mít v zásobě kvalitní projekty. Jakmile vedení města a zastupitelstvo o realizaci jakéhokoliv záměru oficiálně rozhodnou, budeme okamžitě připraveni konat a tyto vize odborně dotáhnout,“ podotýká předseda představenstva Šárka.

Projektem, který má nejblíže ke svému vzniku, je komplex s názvem Lávka v Husově ulici. Vzniknout by tam mělo 67 cenově dostupných nájemních bytů velikosti 1+kk a 2+kk, z nichž většina by měla sloužit seniorům jako dům s pečovatelskou službou. Část bytů ale bude sloužit jako startovací bydlení pro mladé. Součástí projektu jsou také dvě dětské skupiny pro 50 dětí, komunitní prostor a společná zahrada.

Lávka propojí generace

Projekt Lávka v Husově ulici je nejdále a pro občany bude první ukázkou moderního komunitního bydlení. Zastupitelé již schválili peníze na projektovou dokumentaci. Nový územní plán nám umožňuje posunout se k realizaci,“ potvrzuje Jan Nadrchal.

Benefitem tohoto projektu by mělo být právě propojení generací. „V dnešní době spousta dětí nemá babičky nebo dědečky, a víme, že i starší lidé mají naopak velmi rádi společnost dětí. Chodí jim třeba číst do školek a podobně. K tomu všemu by měl být v tomto projektu prostor,“ dodává primátor.

Multifunkční dům za 250 milionů korun bude financován z prostředků Rozvojového fondu pomocí úvěru, vlastních zdrojů a dotací. „Na tomto projektu velmi intenzivně pracujeme. Naším úkolem a cílem je dostat nyní celý projekt do fáze stavebního povolení. Jakmile budeme mít povolení v ruce, budeme okamžitě připraveni stavbu zahájit,“ říká předseda představenstva Šárka.

Zaplní mezery „za Priorem“

Dalším plánovaným projektem jsou dva bytové domy v ulici K Polabinám. Ty by měly zaplnit nevzhlednou mezeru mezi stávajícím domem naproti někdejšímu Prioru, který je dnes součástí Paláce Pardubice, a parčíkem u mateřské školy naproti poliklinice.

Právě tenhle projekt by měl být tím, při kterém se naplno rozjede Městský nájemní fond. „Chceme ukázat, že dokážeme připravit bydlení rychle, ekologicky a v místech s výbornou dopravní dostupností a službami. Nový architektonický koncept počítá s otevřenou blokovou zástavbou, vnitroblokem plným zeleně a dětským hřištěm,“ říká primátor Nadrchal.

„Pro domy v ulici k Polabinám máme hotovou studii proveditelnosti a dokončený architektonický koncept. Počítá se zde s celkem 114 moderními byty a komerčními prostory pro obchody v přízemí,“ doplňuje předseda představenstva Šárka.

Podobným směrem se ubírá i přemýšlení nad budoucností někdejších kasáren na Zborovském náměstí. Část tohoto lukrativního území zabere nová základní škola, kterou město začne v nejbližší době stavět.

Stále ale ještě zbývá vyřešit většina tohoto území. „Zde prezentujeme určitý nápad a dlouhodobou vizi. Diskutujeme s městem o koncepčních možnostech využití tohoto rozsáhlého území. Naším cílem je mít předpřipravené projekty pro parkovací dům a budovy pro městské instituce, jako jsou například Služby města Pardubice či Městská policie, a následně i bytové domy,“ poodkrývá plány předseda představenstva Šárka.

Ani ghetto ani uprchlíci. Město opraví „Husovku“, vrací se k původnímu projektu

„Chci ale jasně podotknout, že nic z toho zatím není schváleno radou ani zastupitelstvem. Rozvojový fond v této fázi nad projekty koncepčně přemýšlí a připravuje je. Pokud se vedení města v budoucnu rozhodne jít tímto směrem a projekty i s jejich financováním odsouhlasí, jsme okamžitě připraveni konat,“ dodává.

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