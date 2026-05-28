Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ochránci se snaží zabránit stavbě domu na Dolní Moravě, soud rozhodne v září

David Půlpán
  11:26
Kdy drobná stavba začne být součástí stavebního boomu, který mění ráz chráněné horské krajiny? Přesně to nyní řeší krajský soud ve sporu o novostavby v Dolní Moravě.
Oblíbeným místem pro selfie na Dolní Moravě je visutý most Sky Bridge 721,...

Oblíbeným místem pro selfie na Dolní Moravě je visutý most Sky Bridge 721, který ročně navštíví statisíce lidí. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Dalším hojně využívaným spotem pro selfie záběry na Dolní Moravě je Stezka v...
Oblíbeným místem pro selfie na Dolní Moravě je visutý most Sky Bridge 721,...
Součástí resortu na Dolní Moravě je i oblíbená Stezka v oblacích.
Dalším hojně využívaným spotem pro selfie záběry na Dolní Moravě je Stezka v...
5 fotografií

Úřady, investoři i ekologické spolky se dlouhodobě přou o to, jak přísně má stát chránit horskou krajinu před tlakem na další výstavbu. Symbolem toho je Dolní Morava na Orlickoústecku, jejíž proměna z klidné horské obce v turistický resort se odehrála během několika let. Teď se podobný střet týká i dosud méně dotčené západní strany údolí v Horní Moravě. Ochránci přírody zde vedou sérii sporů o nové stavby.

Jedním z aktuálních sporů je plán postavit pod Klepáčem rodinný dům o půdorysu 14 krát devět metrů. Samo o sobě jde o relativně malou stavbu. Ekologické spolky ale tvrdí, že podobné projekty postupně mění dosud klidnou část Horní Moravy stejným způsobem, jako se během posledních let proměnila samotná Dolní Morava.

Úřady argumentují, že je to tak malé, že to nemůže zásadně vadit. Proto podle nich nemá cenu investora nutit, aby prošel podrobným procesem EIA, tedy posouzením vlivu stavby na životní prostředí. „S ohledem na plošně a kapacitně omezený rozsah záměru a jeho umístění nebudou případné kumulativní vlivy významné,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu Pardubického kraje z roku 2024.

Nová lanovka na Dolní Moravě má šanci. Kraj souhlasí, ochránci přírody však ne

Hlavním argumentem ochránců přírody je výskyt chráněného chřástala polního. Jeho nejbližší stanoviště se nachází podle úřadu 300 až 400 metrů od chystaného domu. Každá další stavba podle ekologů zmenšuje prostor, který může chřástal využívat.

„Přece není smyslem řízení jen konstatovat, že rozsah záboru je v rozsahu setin, tisícin promile. To by pak nemělo smysl vůbec hodnotit. Chceme, aby se to řádně posoudilo,“ řekl ekolog a člen Okrašlovacího spolku čelákovického Martin Mokrejš.

Soud rozhodne v září

Ochránci neuspěli, Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že podrobné posouzení není třeba ani u rodinného domu ani u dalších plánovaných staveb pod Klepáčem – cykloturistické základny a dalších dvou rodinných domů. Protože verdikt krajských úředníků potvrdilo ministerstvo životního prostředí, ochránci podali tři žaloby. Chtějí si tak vynutit plný proces EIA.

„V podstatě úkolem soudu je posoudit, zda správní orgány měly dostatek podkladů, aby mohly řádně rozhodnout,“ uvedla předsedkyně senátu pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové Petra Venclová. Spor o rodinný dům byl minulý týden odročen, Okrašlovací spolek čelákovický doplnil své argumenty v den jednání, zástupci ministerstva se s nimi nestačili seznámit. Soud by měl o věci rozhodnout v září.

Stavebníci ale mohou mezitím získat povolení a začít stavět. Tak se to stalo například ve sporu spolku o vybudování sjezdovky F na druhé straně údolí. Soudy loni uznaly, že úředníci měli námitky ekologů brát vážně, ale tento verdikt neměl žádný dopad, po sjezdovce se už dávno proháněli lyžaři.

Podle ochránců přírody počet lokalit s výskytem chřástala polního v oblasti dlouhodobě klesá. Podle loni zpracovaného monitoringu se počet volajících samců snížil přibližně o třetinu, výzkum jich identifikoval maximálně sedmnáct. Podle jeho autora ornitologa Vladimíra Lemberka za to může nevhodné sečení luk a rostoucí tlak turismu a masivní výstavba v okolí rekreačního střediska Dolní Morava.

Na druhou stranu počty chřástala klesají v Česku i v Evropě a příčin může být víc. Podle ekologů je však jisté, že další výstavba v okolí Dolní Moravy tlak na populaci tohoto ptáka dále zvyšuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

Premium
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Pochmurné výrazy ve tvářích, pohledy do země, ale i slzy. Takové bylo páteční dopoledne u pietního místa, které vzniklo u brány Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po čtvrteční tragédii....

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

Ochránci se snaží zabránit stavbě domu na Dolní Moravě, soud rozhodne v září

Oblíbeným místem pro selfie na Dolní Moravě je visutý most Sky Bridge 721,...

Kdy drobná stavba začne být součástí stavebního boomu, který mění ráz chráněné horské krajiny? Přesně to nyní řeší krajský soud ve sporu o novostavby v Dolní Moravě.

28. května 2026  11:26

Pardubice slaví, v semifinále vyřadily Brno. Tomu nepomohlo ani Kejvalových 28 bodů

Luboš Kovář a Jamonda Bryant z Pardubic si plácají v šestém semifinále Maxa NBL.

Pardubičtí basketbalisté si poprvé zahrají finále Maxa NBL. V semifinále vyřadili Brno 4:2 na zápasy, šesté utkání na soupeřově palubovce vyhráli 98:87. Trey Bonham přispěl k postupu 33 body. O titul...

27. května 2026  21:50,  aktualizováno  22:44

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Polská silnice se blíží k hranici. Na českém území výběr trasy míří do finále

Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční...

Ředitelství silnic a dálnic předloží Centrální komisi ministerstva dopravy hotovou technickou studii na zkapacitnění příhraničního úseku silnice I/43, který má navázat na plánovanou polskou...

27. května 2026  15:41

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

27. května 2026  11:46

Šlo o tvrzení proti tvrzení, řekl soud a zrušil rozsudek za opakované znásilňování

Ústavní soud

Ústavní soud zrušil rozsudek nad mužem odsouzeným za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. V nálezu poukázal na presumpci neviny.

27. května 2026  10:11

Kdo se víc kousne? Pardubice si věří na finále: Pod větším tlakem je Brno

Jacob Evans III. z Pardubic útočí na brněnský koš, brání ho Ryker Cisarik.

Teď hlavně nepodlehnout klamu, že už se to „do cíle“, tzn. k postupu do finále play off, nějak dokodrcá samo. Pardubickým basketbalistům se v průběhu semifinálové série s Brnem povedl bez debat...

27. května 2026  9:49

Ráno přecpané a smrdí záchod. Na trať se vracejí Regionovy, cestující si stěžují

Regionova trio 814.220 Českých drah ve stanici Bystřice nad Pernštejnem

Na železniční trať spojující Havlíčkův Brod s Pardubicemi se vrátily soupravy Regionova. Část moderních jednotek RegioFox už měsíce čeká na opravu. Na trati s častými oblouky se jim příliš opotřebila...

26. května 2026  15:38

Pardubice schválily plánovací smlouvu na novou arénu, investor postaví i terminál MHD

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023)

Pardubice v pondělí schválily plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit největší multifunkční hokejovou arénu na světě za miliardy korun. Právní dokument o desítkách...

26. května 2026  10:37

Prokletí domácích palubovek prolomeno. V pátém duelu Pardubice zdolaly Brno

Momentka z pátého semifinále mezi Pardubicemi a Brnem.

Pardubičtí basketbalisté vedou v semifinále Maxa NBL nad brněnskými obhájci stříbrných medailí 3:2 na zápasy. Stali se prvním týmem, který v sérii zvítězil doma, páté utkání vyhráli 90:75. K třetímu...

25. května 2026  20:11,  aktualizováno  23:35

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Marx odolal. Snaha přejmenovat jeho ulici ve městě skončila neúspěchem

Premium
Občanský spolek v Moravské Třebové neuspěl s návrhem, aby ulice pojmenovaná po...

Ulice pojmenovávané po komunistických vládcích zmizely po roce 1989 z českých měst takřka přes noc. V Moravské Třebové na Svitavsku nyní ztroskotala snaha přejmenovat ulici nazvanou po kritikovi...

25. května 2026

Škola v Pardubicích po vraždě studentky obnovila výuku, pokračují i maturity

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, v jejíž blízkosti ve čtvrtek mladík zavraždil jednu ze studentek, v pondělí obnovila výuku a maturity. Studentům i pedagogům je k dispozici...

25. května 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.