Radní pomohou lidem proti stavbě bytovky v pardubickém vnitrobloku

Takový tlak veřejnosti pardubičtí politici už dlouho nezažili. Na poslední zasedání městského parlamentu totiž dorazilo zhruba 50 lidí ze Židova, aby vyjádřili odpor k plánům developera na zástavbu jejich „dvorku“.

„Byl jsem šťastný, že jsme to hřiště za domem mohli s dětmi využívat. Postavili jsme si branky na fotbal i pískoviště pro malé děti. Asi všichni rozumíte tomu, proč se té výstavbě bráníme,“ řekl politikům Karel Sodomka ze Sakařovy ulice.

V červnu si však radní města víceméně umyli ruce, jich se prý konflikt starousedlíků a developera netýká. „My jako magistrát v celé věci nemáme žádné slovo. Účastníkem řízení bude městský obvod a jinak to bude čistě věc státní správy,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS, který má na starost i územní plán města.

Avšak politici z malé radnice obvodu jedna se přepinknutí míčku na jejich stranu sítě nezalekli a chtějí lidem pomoci. Najmou si na to i odborníky.

„Do celého řízení aktivně vstoupíme a budeme v něm hájit zájmy našich občanů. S projednávaným stavebním záměrem vyjádříme odůvodněný nesouhlas a budeme se při tom opírat o stanoviska odborníků z řad architektů a odborníka na stavební zákon, s kterými již jednáme,“ uvedla starostka prvního obvodu Alena Stehnová z hnutí ANO.

Lidé ze zmíněného vnitrobloku mají štěstí v tom, že za pár týdnů jsou volby do parlamentu a už za rok komunální. Dá se tak očekávat, že se jim bude snažit pomoci hned celá řada politiků.

„Jsem rád, že se k tomu MO Pardubice I postavil aktivně, zástavba podobných zelených ploch mezi jinými bytovými domy vhodná není. Pokud se podaří projekt zastavit, snad se o to developer již nebude pokoušet ani jinde v našem městě,“ uvedl třeba radní Pardubic za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Rozhodne malá radnice

Klíčovou roli však bude hrát rada malé radnice. A její členové už mají také taktiku, kterou by chtěli plány developera stopnout. Posloužit k tomu má stavební uzávěra.

„Myslím si, že už nyní můžeme veřejnost informovat o tom, že náš úřad podá na velkou radnici podnět k vyhlášení stavební uzávěry, která by zabránila zástavbě zeleně ve vnitroblocích, mj. i v Sakařově ulici, což je jediné, co může dle zákona obvod učinit za stávající situace,“ uvedla Stehnová s poznámkou, že čekat na změnu územního plánu by bylo příliš zdlouhavé dobrodružství s nejasným výsledkem.

V boji o zelené zátiší s lavičkami, hřištěm či sušáky na prádlo může lidem pomoci už medializace celého sporu. Podle radní prvního obvodu Marie Hubálkové totiž developer zatím ani nepožádal o potřebná povolení.

„Současná situace je taková, že žádné správní řízení ve věci žádosti o povolení některé ze sporných staveb stavebním úřadem zahájeno nebylo,“ uvedla politička a podotkla, že investoři už oznámili i další podobné stavby s nepříjemným dopadem na domorodce.

„Víme o tom, že občané našeho obvodu se stavbami, které by se měly stavět na plochách sloužících roky jako veřejná zeleň, nesouhlasí a požadují po obvodu, aby tomu zabránil. Radnice ale pravomoc takové stavby zakázat nemá, protože stavby i na jeho na území povoluje příslušný stavební úřad,“ doplnila Hubálková.

Ona i její kolegové vyrazili po trati, která může pro developera, znamenat tak silné znepříjemnění situace, že pro něj nakonec bude výhodnější plány uskutečnit na vhodnějším místě.

„Pomůže jen to, když zasedne rada městského obvodu a najme si právníka a architekta, pouze ti totiž budou schopni účelně bránit lidi. Musí vstoupit do stavebního řízení a tam to poctivě odpracovat.

Jiná cesta není. Pokud by neuspěli, musí se bránit v odvolacím řízení. Často první instance rozhodne jinak než odvolací orgán,“ řekl na posledním jednání zastupitelstva Pardubic Karel Haas z ODS, jehož rady politici z malé radnice vlastně poslechli.

Je zřejmé, že pokud lidé z pardubické společnosti Hac budou na záměru trvat, celá kauza se přemění v bitvu právníků.

„Já ty lidi chápu. Mně by se taky nelíbilo, kdyby někdo chtěl někomu stavět pod okny. Bohužel pro ty lidi však plány investora ničemu neodporují,“ uvedl například náměstek Kvaš.

Navíc v prvním kole záměr neuložil k ledu ani odbor hlavního architekta pardubické radnice. Podle jeho šéfové Zuzany Kavalírové je totiž ve zmíněné lokalitě stavba možná.