Státní zástupce posílá před soud čtyři lidi a firmu kvůli zakázkám v Pardubicích

Policie ukončila vyšetřování korupce na pardubickém magistrátu po čtyřech letech, uvedla dnes Česká televize. Informace potvrdil žalobce Pavel Klail z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.
Policie v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického odboru dopravy obvinila čtyři lidi a jednu firmu v prosinci 2024. Kvůli případu v lednu 2022 prohledala kancelář tehdejšího vedoucího odboru Vladimíra Bakajsy.
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Všichni čtyři lidé čelí obžalobě kvůli porušení pravidel hospodářské soutěže. Bývalého vedoucího odboru dopravy pardubického magistrátu státní zástupce navíc obžaloval ze zneužití pravomoci úřední osoby. Firma pak čelí obžalobě kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti, sdělil Klail.
„Obžaloba popisuje celkem 268 samostatných skutků zmanipulovaných zakázek za období od začátku roku 2017 až do konce roku 2021, škoda byla vyčíslena na cca 24,3 milionu Kč. Věc bude projednávat Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích,“ řekl Klail.
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Po podání obžaloby se musí soud seznámit s vyšetřovacím spisem, který má přibližně 52 000 listů včetně příloh. „Posoudí, zda je možno věc na podkladě podané obžaloby a spisu projednat. Pokud se soud rozhodne věc projednat, děje se tak formou hlavního líčení,“ uvedl Klail. Předjímat případný termín zahájení hlavního jednání by podle něj bylo spekulací.