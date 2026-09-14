Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Státní zástupce posílá před soud čtyři lidi a firmu kvůli zakázkám v Pardubicích

Autor: ,
  18:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jaroslav Hubený, MF DNES

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého vedoucího dopravního odboru pardubického magistrátu Vladimíra Bakajsu. Podle spisu zadával v letech 2017 až 2021 veřejné zakázky spřízněné firmě. Zmanipulovaných zakázek bylo podle žalobce 268. Město Pardubice vyčíslilo škodu na 24,3 milionu korun, bude ji uplatňovat u soudu.

Policie ukončila vyšetřování korupce na pardubickém magistrátu po čtyřech letech, uvedla dnes Česká televize. Informace potvrdil žalobce Pavel Klail z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Policie v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického odboru dopravy obvinila čtyři lidi a jednu firmu v prosinci 2024. Kvůli případu v lednu 2022 prohledala kancelář tehdejšího vedoucího odboru Vladimíra Bakajsy.

Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích

Všichni čtyři lidé čelí obžalobě kvůli porušení pravidel hospodářské soutěže. Bývalého vedoucího odboru dopravy pardubického magistrátu státní zástupce navíc obžaloval ze zneužití pravomoci úřední osoby. Firma pak čelí obžalobě kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti, sdělil Klail.

„Obžaloba popisuje celkem 268 samostatných skutků zmanipulovaných zakázek za období od začátku roku 2017 až do konce roku 2021, škoda byla vyčíslena na cca 24,3 milionu Kč. Věc bude projednávat Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích,“ řekl Klail.

Soud vrátil případ parkovacího domu v Pardubicích, musí padnout nová obžaloba

Po podání obžaloby se musí soud seznámit s vyšetřovacím spisem, který má přibližně 52 000 listů včetně příloh. „Posoudí, zda je možno věc na podkladě podané obžaloby a spisu projednat. Pokud se soud rozhodne věc projednat, děje se tak formou hlavního líčení,“ uvedl Klail. Předjímat případný termín zahájení hlavního jednání by podle něj bylo spekulací.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Po nehodě zmizel beze stopy. Rodina i policie hledají muže už čtvrtý měsíc

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Po sedmadvacetiletém muži, který letos v květnu na Chrudimsku boural a zmizel, pátrá policie už čtvrtý měsíc. Z auta se po nehodě vypařil bez dokladů a osobních věcí. Dodnes o něm nemá žádné zprávy...

Kruháč se sotva zajel a už ho znovu opravují. Řidiči stojí v dlouhých kolonách

Přestavba okružní křižovatky na silnici I/35 u Koclířova probíhá za plného...

Řidiči jedoucí z Prahy směrem na Olomouc, Ostravu či Polsko s postupující výstavbou dálnice D35 stále častěji volí trasu přes Litomyšl namísto cesty po D1 přes Brno. Od úterý do pátku však na ně u...

Baník - Pardubice 1:2, hosté mají první ligovou výhru, trefili se Drchal s Tankem

Sestřih zápasu
Pardubičtí hráči se radují z gólu proti Baníku.

Fotbalisté Pardubic zvítězili v 8. kole Chance Ligy v Ostravě 2:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže naplno bodovali. Jejich výhru zařídili střídající Václav Drchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi...

Hoch utekl ze školky, vystrašeného ho v MHD našli strážníci. Pomohla sušenka

Chlapec zmizel ze školky, odjel autobusem MHD. Strážníci ho našli díky...

Na zhruba čtyřletého chlapce, který se v Pardubicích bez doprovodu dospělého vydal autobusem městské hromadné dopravy neznámo kam, upozornilo v pátek odpoledne městskou policii hned několik lidí....

Po seniorovi, který zmizel na elektrokole, pátrala policie. Našli ho mrtvého

ilustrační snímek

Policisté na Svitavsku pátrali od úterního odpoledne po třiasedmdesátiletém muži, který se nevrátil domů. Senior vyrazil na elektrokole bez mobilu i potřebných léků. Do rozsáhlého pátrání se zapojilo...

Státní zástupce posílá před soud čtyři lidi a firmu kvůli zakázkám v Pardubicích

ilustrační snímek

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého vedoucího dopravního odboru pardubického magistrátu Vladimíra Bakajsu. Podle spisu zadával v letech 2017 až 2021 veřejné zakázky spřízněné firmě....

14. září 2026  18:19

„Měla jsem ho praštit pánvičkou.“ Ženu soudí za bodnutí partnera, který ji škrtil

Ženu z Chrudimska soudí za pokus o vraždu, svého partnera bodla nožem do...

Krvavý konflikt dvojice, která má šest dětí, projednává pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Obžalovaná je třiatřicetiletá žena, která podle spisu loni v květnu na Chrudimsku bodla...

14. září 2026  16:20

Rekordní návštěva na 2. lize žen! Výhru Pardubic vidělo přes tisíc lidí

Fotbalistky Pardubic se radují z gólu proti Artisu Brno.

Fotbalistky Pardubic zůstávají ve 2. lize žen nadále neporažené. V 5. kole zdolaly Artis Brno 3:2 a vedou tabulku. Zápas byl výjimečný. Po dvou letech totiž hrály pardubické fotbalistky na hlavním...

14. září 2026  16:09

Plameny pohltily střechu domu a přeskočily na stodolu se senem, shořelo i auto

V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu,...

Šest jednotek hasičů v neděli bojovalo s požárem rodinného domu v Počaplech nedaleko Sezemic na Pardubicku. Plameny, které zachvátily střechu, přeskočily na sousední stodolu s uskladněným senem. V...

14. září 2026  10:22

Baník - Pardubice 1:2, hosté mají první ligovou výhru, trefili se Drchal s Tankem

Sestřih zápasu
Pardubičtí hráči se radují z gólu proti Baníku.

Fotbalisté Pardubic zvítězili v 8. kole Chance Ligy v Ostravě 2:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže naplno bodovali. Jejich výhru zařídili střídající Václav Drchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi...

13. září 2026  12:30,  aktualizováno  15:36

Vše musíme podřídit výhře. Ani Baník není v jednoduché pozici, burcuje Tanko

Pardubický útočník Abdullahi Tanko (vlevo) s míčem před Jocelinem Behiratchem...

Trochu jako vracet se domů, říká Abdullahi Tanko, nigerijský útočník fotbalových Pardubic, před víkendovou cestou do Ostravy. S mančaftem tam v neděli už brzy po poledni, ve 13 hodin, vyběhne na zteč...

13. září 2026

Sklopné koše, sítě a tři hřiště. Pardubický kraj nechce stavět tělocvičny jen pro školy

Nová tělocvična v Letohradě nabízí kromě sportoviště a zázemí i 200 míst pro...

Pardubický kraj už nechce stavět malé tělocvičny. U nových sportovišť chce větší haly, které vedle škol využijí také sportovní kluby. Tak jako v právě otevřené hale v Letohradě.

13. září 2026  8:34

Senior ze Žumberka odjel na kole a už se nevrátil. Našli ho mrtvého

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po osmasedmdesátiletém muži ze Žumberka na Chrudimsku, který ve čtvrtek ráno odjel z domu na kole a nevrátil se. Policisté ho v pátek večer našli mrtvého.

12. září 2026  10:45

Referenda mohou rozhodnout o osudu větrných elektráren, přicházejí další investoři

Větrné elektrárny u Anenské Studánky byly zprovozněny v roce 2006 a 2008. Po...

Blížící se komunální volby nebudou rozhodovat jen o složení zastupitelstev. Mohou ovlivnit i osudy větrných elektráren.

12. září 2026  9:52

Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstanou ve vazbě, uvedl soud

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potvrdila rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích, podle kterého čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding zůstanou ve...

12. září 2026  9:42

Lidé se bouří kvůli kácení. Pro záchranu stromů neděláte dost, vzkazují úředníkům

Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají...

Dva vzrostlé kaštany na rohu Dašické a Zajíčkovy ulice v Pardubicích mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Místní obyvatelé však důrazně protestují a požadují, aby se hledalo jiné řešení. Podle...

11. září 2026  17:39

Lanškroun musí ještě počkat. Nové troleje povedou nejdřív do Hlinska

ilustrační snímek

Od jízdního řádu pro rok 2030 se cestující jedoucí motorovým vlakem z Pardubic na Vysočinu pravděpodobně neobejdou bez přestupu v Hlinsku. Správa železnic chce natáhnout nové trolejové vedení na...

11. září 2026  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet