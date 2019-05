Mladí mají zájem o startovací byty. Pardubice jich pronajímají už sto

Pokud se pardubičtí politici mohou v posledních letech něčím chlubit, tak to je projekt startovacích bytů pro mladé lidi.

Smysluplnost nabídky dokázalo nedávné losování, při kterém se rozhodlo o budoucích nájemnících v dalších 25 startovacích bytech.

„Ve čtvrtém ročníku tohoto projektu cíleného zejména na mladé lidi město nabídlo pětadvacet bytů a přijalo téměř dvě stovky žádostí, tedy podobné množství jako v předchozích letech,“ uvedla mluvčí magistrátu Iveta Koubková.

Dodala, že žadatelé si mohli vybírat z celkem osmi lokalit, z bytových jednotek o dispozicích 1+kk, 1+1 a 2+kk. „Byty byly v ulicích Bělehradská, Ohrazenická, Brožíkova, Mladých, Na Záboří, Gagarinova, Železničního pluku a Nerudova,“ řekla.

Zájem o tyto malometrážní byty za zvýhodněné nájemné podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého mezi mladými lidmi neklesá.

„To je dáno i vysokou cenou nájemného a kupní cenou bytů. Proto se město snaží každý rok pustit do oběhu další rekonstruované byty a pomoci jak mladým rodinám, tak i jednotlivcům osamostatnit se a našetřit si minimálně do té míry, aby splnili podmínky pro získání hypotéky,“ uvedl Rychtecký.

Město startovací byty pronajímá na čtyři roky, přičemž první tři roky účtuje měsíční nájemné 50 korun, čtvrtý rok 80 korun za metr čtvereční. Každý ze zájemců si přitom může podat jen jednu žádost, další podmínkou je výše hrubého měsíčního platu minimálně 16 tisíc korun a bezdlužnost vůči městu.

„V případě jednotlivců je pak dána maximální věková hranice 30 let, u párů a manželů nesmí jejich věk v součtu překročit hranici 65 let, přičemž jeden z nich musí být mladší 30 let. Projekt startovacího bydlení běží letos již čtvrtým rokem, příští rok tak bude pro některé nájemníky rokem, kdy budou byt vracet zpět městu,“ doplnila Koubková.

Průzkum: mladí lidé nemají na volném trhu s byty šanci

Magistrát pro zájemce o startovací bydlení navíc připravil také krátký anonymní dotazník. Z dotazníkového šetření přitom vyplynulo, že momentální výše nájmů a prodejní ceny bytů jsou pro řadu lidí příliš vysoké a na hypotéku nedosáhnou.

„Skoro polovina respondentů bydlí, podle údajů získaných z dotazníku, stále u rodičů a ráda by se osamostatnila. Téměř 50 procent dotazovaných pro změnu bydlí v nájmu a je pro ně těžké našetřit si na své vlastní budoucí bydlení. Dalším důležitým faktem, který z dotazníku vzešel, je, že zhruba 80 dotazovaných plánuje v Pardubicích zůstat i v budoucnu,“ dodal Rychtecký.

Letos město přijalo celkem 196 žádostí, přičemž čtyři z nich nesplňovaly podmínky. „U těchto žádostí bohužel zájemci nedoložili veškeré potřebné dokumenty nebo potvrzení a nemohli tak být zařazeni do závěrečného slosování. Budou mít však možnost podat si novou žádost v dalším kole startovacího bydlení,“ řekl Branislav Štefanča z pardubického magistrátu.

Projekt startovací bydlení začal v roce 2016. Do letoška Pardubice vyčlenily již 75 městských, převážně malometrážních bytů, dohromady jich tedy je 100.