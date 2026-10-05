Na webu obce Králíček poděkoval občanům za důvěru, že mu umožnili zastávat funkci po tři volební období. Úřad bude nyní řídit místostarosta Jiří Juška (Sdružení Alternativa) do doby, než zastupitelé zvolí nového starostu.
Králíček složil funkci 30. září. V práci na obecním úřadě ani v zastupitelstvu dál pokračovat nechce. Bývalý starosta dnes nebral telefon a místostarosta Juška odmítl situaci po telefonu komentovat. Dodal, že se nic zásadního nestalo. Do zvolení nového vedení obce, která má 780 obyvatel, bude vést agendu on.
Komunální volby v roce 2022 vyhrálo v Srnojedech Sdružení Alternativa, které získalo šest mandátů. Tři zastupitele má uskupení Cesta Srnojedy. Oba subjekty usilují o hlasy i letos, bývalý starosta Králíček už nekandiduje.
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Uskupení Pro Srnojedy, které se voleb letos účastní poprvé, považuje takový způsob odchodu bez vysvětlení za velmi nešťastný. Odpovědnost navíc ze dne na den přechází na místostarostu a situaci to komplikuje i lidem, kteří budou po volbách zodpovědní za další chod obce.
„Na malé obci bychom přitom měli umět předávat odpovědnost s respektem a bez zbytečných otazníků. Nejsme soupeři, ale především sousedé,“ uvedli na Facebooku zástupci uskupení.