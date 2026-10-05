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Starosta Srnojed týden před volbami rezignoval, odchází zcela bez vysvětlení

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  13:37

Starosta Srnojed týden před volbami rezignoval, odchází zcela bez vysvětlení. (5. října 2026) | foto: archivní foto Srnojedy

Starosta Srnojed na Pardubicku Pavel Králíček (Sdružení Alternativa) týden před komunálními volbami rezignoval. Důvod neuvedl. Podle místostarosty Jiřího Jušky ze stejného sdružení se však nic zásadního nestalo.

Na webu obce Králíček poděkoval občanům za důvěru, že mu umožnili zastávat funkci po tři volební období. Úřad bude nyní řídit místostarosta Jiří Juška (Sdružení Alternativa) do doby, než zastupitelé zvolí nového starostu.

Králíček složil funkci 30. září. V práci na obecním úřadě ani v zastupitelstvu dál pokračovat nechce. Bývalý starosta dnes nebral telefon a místostarosta Juška odmítl situaci po telefonu komentovat. Dodal, že se nic zásadního nestalo. Do zvolení nového vedení obce, která má 780 obyvatel, bude vést agendu on.

Komunální volby v roce 2022 vyhrálo v Srnojedech Sdružení Alternativa, které získalo šest mandátů. Tři zastupitele má uskupení Cesta Srnojedy. Oba subjekty usilují o hlasy i letos, bývalý starosta Králíček už nekandiduje.

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Uskupení Pro Srnojedy, které se voleb letos účastní poprvé, považuje takový způsob odchodu bez vysvětlení za velmi nešťastný. Odpovědnost navíc ze dne na den přechází na místostarostu a situaci to komplikuje i lidem, kteří budou po volbách zodpovědní za další chod obce.

„Na malé obci bychom přitom měli umět předávat odpovědnost s respektem a bez zbytečných otazníků. Nejsme soupeři, ale především sousedé,“ uvedli na Facebooku zástupci uskupení.

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