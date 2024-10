Starosta Pilný chce sedět na dvou křeslech, chrudimská opozice má výhrady

I když původně Pilný předpokládal, že bude ve funkci starosty jako neuvolněný, teď hovoří jinak. „Musím se poradit s koaličními zastupiteli. Zda budu funkci starosty zastávat jako uvolněný, nebo neuvolněný, nechávám otevřené. Zákon ale nevylučuje souběh dvou uvolněných funkcí. Je tam jen nějaké krácení peněz,“ uvedl Pilný.

Jen za post na kraji by měl podle zákona obdržet 107 820 korun měsíčně. Pilný připustil, že by se části peněz v takovém případě vzdal. „Můžu někam něco dávat. To asi není takový problém,“ uvedl.

Chrudimská opozice pochybuje, že by Pilný mohl oba posty plnohodnotně zvládnout. „Obávám se, že to pro třiadvacetitisícové město, kterým Chrudim je, není nejšťastnější situace. Dost dobře si to nedovedu představit a myslím, že nějakou zkušenost už mám,“ řekl opoziční chrudimský zastupitel Petr Řezníček (SNK-ED), který strávil ve funkci starosty osm let.

„Ta pozice znamená, že musíte být 24 hodin sedm dní v týdnu k dispozici,“ uvedl. Připomíná, že starosta Chrudimi je například předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. Mimo jiné to znamená, že při nedávných povodních řídil povodňovou komisi.

Šéf výboru pro zdravotnictví v krajském zastupitelstvu je poprvé v historii placenou funkcí. Obecně platí, že předseda výboru zastupitelstva vede pár schůzí za rok a na jednání zastupitelů jen oznámí, že zprávu projednal jeho výbor. Nový post je výsledkem dohod nové koalice 3PK, ANO, KPK, ODS s TOP 09, která vítěznému hnutí ANO přenechala jen dvě křesla v krajské radě, což vyvážila dvěma placenými posty ve výborech.

Pilný měl o funkci na kraji zájem kvůli Chrudimské nemocnici, která patří kraji. Ta má chronický nedostatek lékařů a postupně omezuje provoz některých oddělení. Z lůžkové interny zbylo jen torzo, v září přestala přijímat rodičky i tamní porodnice.

„Když tady pět let říkám, že s nemocnicí je potřeba něco udělat, nemohu říct, že funkci předsedy výboru pro zdravotnictví odmítám a dál chci jen zpovzdálí radit, jak to má kraj dělat. To by bylo zbabělé,“ uvedl Pilný.

Opoziční chrudimský zastupitel z Koalice pro Chrudim Roman Málek soudí, že starosta by si měl vybrat, zda chce řídit město, anebo pomáhat nemocnici. „Pro město bude samozřejmě dobré, když zachrání nemocnici, budu jen rád, ale měl by se tomu věnovat ne na sto procent, ale na 130 procent a neměl by sedět ve všech institucích, kde sedí. A měl by tedy i zvážit to, zda zůstane starostou,“ řekl Málek.

Nyní na chrudimské radnici pracuje na plný úvazek místostarosta Zdeněk Kolář (ANO) a radní Aleš Nunvář (Piráti). Místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci) je neuvolněný. Pilný předpokládá, že tento model zůstane i nadále.