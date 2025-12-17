Svéráz v Chrasti. Starosta navrhl své odvolání, pak žádal zastupitele, aby odmítli

David Půlpán
  10:14
Starosta Chrasti na Chrudimsku a nový poslanec Motoristů Vojtěch Krňanský zvolil nezvyklý způsob, jak se ujistit, že má v zastupitelstvu města dostatečnou podporu pro to, aby mohl setrvat v čele radnice a zároveň sedět ve Sněmovně. Navrhl své odvolání a pak žádal, aby zastupitelé hlasovali proti. Pro jeho odchod z radnice byl jen jeden zastupitel.

Starosta Chrasti a poslanec za Motoristy Vojtěch Krňanský | foto: Tomáš Pleskot

„Bod jsem předložil sám, právě proto, aby se potvrdila funkce setrvání starostou i po mém zvolení do Poslanecké sněmovny. Vycítil jsem, že někteří kolegové mají pochybnosti, zda budu všechno stíhat,“ řekl Krňanský.

Ten zastupitelům na jednání popisoval, jak je aktivní, neúnavný, jak jezdí s hasiči, uklízí sníh nebo pomáhá starším lidem. „Byl jsem to já ve chvíli, kdy byl covid a nikomu se do toho nechtělo, kdo sehnal první testovací sady možná na okrese a šel jsem do pečováku testovat naše důchodce po večerech. Byl jsem to já, kdo tam vozil nákupy ve svém volném čase,“ řekl starosta.

Proti odvolání bylo deset zastupitelů, jeden byl pro a tři se zdrželi, včetně starosty. Krňanský se ale nevyhnul kritice. Městský úřad nedávno chyboval, nezveřejnil vyhlášku, která určila poplatek za odpady. Formálně tak poplatek ve výši 333 korun za období od ledna do dubna 2025 nevznikl. Částka je proto považována za přeplatek. Úřad oznámil, že pokud lidé nebudou vyžadovat vrácení přeplatku, bude se považovat za dar.

Práci tajemníka úřadu přitom tehdy převzal starosta. „Dělal jste dvě funkce a došlo k problému,“ uvedl zastupitel Jiří Andrýs.

Krňanský pochybení odmítl s odůvodněním, že se stalo už dříve. „Při předání dokumentů nikdo nebyl upozorněn, že nebyla zveřejněna vyhláška. My jsme to nevěděli,“ řekl Krňanský.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole...

Přesně rok před zprovozněním tunelu Homole s navazujícím úsekem dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem na Orlickoústecku si mohou stavbaři odškrtnout důležitý milník, který v řadě zainteresovaných...

Koncert se svařákem a gulášem zdarma. Vysoké Mýto poděkuje lidem za dálnici

Pár dní před otevřením dálničního obchvatu Vysokého Mýta se ladí poslední...

Dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude pro řidiče i tamní obyvatele toužebně očekávaným vánočním dárkem. K jeho rozbalení v podobě slavnostního otevření však, jako to obvykle při slavnostních akcích v...

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle. Péči o 6 dětí zvládá už jen...

Rakovinu prsu lékaři diagnostikovali Markétě Zaoralové v roce 2019. Od té doby téměř nepřetržitě podstupuje léčbu. Nemoc se letos vrátila v agresivní podobě, s metastázami v kostech i na mozku. Do...

Svéráz v Chrasti. Starosta navrhl své odvolání, pak žádal zastupitele, aby odmítli

Lídr Motoristů do parlamentních voleb v Pardubickém kraji Vojtěch Krňanský.

Starosta Chrasti na Chrudimsku a nový poslanec Motoristů Vojtěch Krňanský zvolil nezvyklý způsob, jak se ujistit, že má v zastupitelstvu města dostatečnou podporu pro to, aby mohl setrvat v čele...

17. prosince 2025  10:14

Nové pruhy i sjezd na závodiště. V Pardubicích vyrostou další semafory

Křižovatka ulic Školní a Pražská u dostihového závodiště v Pardubicích (14....

Křižovatka vedle závodiště už příští rok dostane odbočovací pruhy i semafory. Jedna z dopravně nejzatíženějších křižovatek v Pardubicích je dlouhodobě problematická zejména pro řidiče jedoucí od...

16. prosince 2025  15:58

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  13:52

Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole...

Přesně rok před zprovozněním tunelu Homole s navazujícím úsekem dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem na Orlickoústecku si mohou stavbaři odškrtnout důležitý milník, který v řadě zainteresovaných...

15. prosince 2025  16:46

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení, utekl až před hasiči

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení. Zasahovat museli...

S nečekanou překážkou se setkali v neděli odpoledne na Dolní Moravě lidé při návratu do jednoho z místních ubytovacích zařízení. Vstup do objektu jim komplikoval agresivní kozel, který své nově...

15. prosince 2025  10:26

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle. Péči o 6 dětí zvládá už jen...

Rakovinu prsu lékaři diagnostikovali Markétě Zaoralové v roce 2019. Od té doby téměř nepřetržitě podstupuje léčbu. Nemoc se letos vrátila v agresivní podobě, s metastázami v kostech i na mozku. Do...

14. prosince 2025  9:20

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

13. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  19:26

Hejtman, náměstek, šéf letiště i nemocnice. Lidé potápějící se SOCDEM dál vládnou

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) odchází z volebního štábu...

SOCDEM po neúspěšných parlamentních volbách bude na sobotním sjezdu hledat recept, jak se dostat zpět k moci. Bývalí členové strany včetně hejtmana Pardubického kraje a pardubického náměstka nemusí....

13. prosince 2025  10:02

Stát ukázal plány na splavnění Labe do Pardubic, stavět by se mělo v roce 2031

Přelouč, most přes Labe

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek oznámilo, jak bude postupovat při přípravě splavnění Labe v úseku z Přelouče do Pardubic. Příští rok na jaře chce zahájit proces EIA týkající se klíčové stavby...

12. prosince 2025  15:56

Rybitví chce spalovnu zastavit změnou územního plánu, firma na obec podala žalobu

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství podala návrh na zrušení změny územního plánu obce Rybitví, která by firmě znemožnila vybudovat plánovanou spalovnu nebezpečných odpadů. Serveru iDNES.cz podání...

12. prosince 2025  14:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Koncert se svařákem a gulášem zdarma. Vysoké Mýto poděkuje lidem za dálnici

Pár dní před otevřením dálničního obchvatu Vysokého Mýta se ladí poslední...

Dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude pro řidiče i tamní obyvatele toužebně očekávaným vánočním dárkem. K jeho rozbalení v podobě slavnostního otevření však, jako to obvykle při slavnostních akcích v...

12. prosince 2025  11:03

Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné

Fotbalisté Pardubic byli v posledních měsících zvyklí hlavně na to, že během týdne si u videa rozebírali především vlastní chyby a špatné výsledky. Aktuální situace je však zcela odlišná. Východočeši...

12. prosince 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.