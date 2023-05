Politik jel v obci víc než osmdesátkou, místo zaplacení pokuty se soudí

„Jsem civilním povoláním advokát. Za prvé jsem zvyklý o právních záležitostech nemluvit a za druhé jsem zvyklý věci dotahovat,“ řekl Rudolf Cogan k případu, který postupně řešily dva městské úřady, ministerstvo dopravy, krajský úřad, pardubická pobočka krajského soudu i Nejvyšší správní soud v Brně.

Podle autorů přestupkového zákona by v zájmu nestrannosti neměl přestupek zastupitele malé obce řešit tamní úřad, ale věc má automaticky předat jinam. A podobně platí, že i přestupek krajského zastupitele by měl řešit úřad z jiného kraje.

Když tedy úředník z Trutnova Coganovi dva měsíce po přestupku poslal příkaz, aby zaplatil tři tisíce korun jako pokutu a tisíc korun za náklady řízení, nevědomky udělal chybu. Patrně netušil, že jde o člena zastupitelstva Královéhradeckého kraje, jehož přestupek je třeba řešit v jiném regionu.

Kdyby Cogan pokutu zaplatil, bylo by to podle Nejvyššího správního soudu přesto v pořádku a případ by skončil. Cogan sice proti příkazu podal odpor, avšak podle spisu městskému úřadu výslovně nesdělil, že je krajským zastupitelem.

Promlčeno. O pět dní

Než trutnovští úředníci zjistili, že musí řízení přesunout do jiného kraje, než o tom nadvakrát rozhodlo ministerstvo dopravy a než o pokutě znovu rozhodl pardubický magistrát, uplynul od chvíle spáchání přestupku rok a pět dní.

Náměstek hejtmana tak začal argumentovat, že po roce je podle zákona přestupek promlčený. Magistrát a poté i Krajský úřad v Pardubicích však na pokutě trvaly. Cogan ale rozhodnutí zažaloval a krajský soud mu dal za pravdu s tím, že úřady řízení nestihly zahájit v roční lhůtě.

Vše se změnilo, když se do sporu vložil Nejvyšší správní soud, na který se obrátili s kasační stížností úředníci z Pardubic.

Soudci tvrdí, že řízení ve skutečnosti začalo, když Coganovi z Městského úřadu v Trutnově přišla pokuta. A nic na tom prý nemění skutečnost, že podle zákona to měl udělat jiný úřad.

„Je jisté, že bez ohledu na to, zda by příkaz vydal městský úřad, či magistrát, na jeho obsahu by to nic nezměnilo,“ uvedl soud v rozsudku.

Soudci zároveň uvádějí, že podjatost úředníka z Trutnova vůči náměstkovi hejtmana byla jen teoretická, nic o ní nesvědčí.

„Je rovněž nutné vzít do úvahy celkový kontext dané věci. Řízení bylo vedeno pro podezření ze spáchání přestupku spočívajícího v překročení maximální povolené rychlosti, kdy rychlost byla změřena silničním radarem. Aniž by bylo potřebné uvádět jakékoli statistiky, je zřejmé, že se jedná o naprosto běžný přestupek, kterých řeší městský úřad jistě velké množství,“ uvedl Nejvyšší správní soud ve svém dubnovém rozsudku, kterým rozhodnutí krajského soudu zrušil s vysvětlením, že přestupek promlčen není.

Krajský soud tak bude případ projednávat znovu a bude vázán stanoviskem Nejvyššího správního soudu. To by mohlo znamenat, že politik čtyři tisíce z peněženky nakonec bude muset vytáhnout.

Rudolf Cogan průběh sporu komentovat odmítl. Uvedl jen, že je s prací správních orgánů i soudů v České republice spokojen: „Považuju jejich činnost za velmi dobrou, to mne ale neodvádí od toho, abych nevedl spory o právo.“