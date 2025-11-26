Spím se zbraní na nočním stolku, říká influencerka. Pronásleduje ji stalker

Lidem dodává energii a probouzí v nich radost z pohybu, sama však žije ve strachu ze stalkera, který ji už druhým rokem pronásleduje. Populární východočeská výživová poradkyně, instruktorka zumby a influencerka Lucie Tvrdoňová se bojí o život. Spí se zbraní na nočním stolku, bere léky na spaní a má strach zvedat cizí čísla. Přestože se o pomoc obrátila na policii, stalker ji stále obtěžuje.
Pohyb provází Lucii Tvrdoňovou celý život. (25. listopadu 2025)

foto: Soukromý archiv Lucie Tvrdoňové

Lucie Tvrdoňová trpí nespavostí a permanentním strachem ze stalkera, který už...
Lucie Tvrdoňová se řídí mottem „Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat...
Tvrdoňová pomáhá prostřednictvím svého projektu Cvičky onlajn. (25. listopadu...
Pohyb provází Lucii Tvrdoňovou celý život. (25. listopadu 2025)
Když se řekne jméno Lucie Tvrdoňová, lidé si vybaví ženu s nakažlivým úsměvem, energií a schopností rozhýbat i takové jedince, kteří sami o sobě tvrdí, že „na to nejsou“.

Za jejím milým úsměvem se však už dlouhé měsíce skrývají chmury. Jak se instruktorka redakci iDNES.cz svěřila, kvůli stalkerovi žije v permanentním strachu.

„Volá mi, píše a posílá videa s jeho penisem nebo fotomontáže s mojí fotkou. Neustále si mění čísla a zakládá nové profily na sociálních sítích. Nikdy nevím, kdy se ozve znovu. Píše mi, že je u mě před domem nebo v práci. Ví o mně naprosto všechno. Musela jsem začít brát léky na spaní a Menièrovu chorobu (chronické onemocnění vnitřního ucha – pozn. red.), která se mi vlivem stresu zhoršila,“ zoufá si jednačtyřicetiletá influencerka.

Jak říká, táhne se to už přes rok a půl, situaci řeší s kriminálkou, ale prý se nic neděje. „U nás totiž existuje něco jako jeho ochrana. Chápete, jak je to absurdní? Ochrana soukromí někoho, kdo vaše soukromí absolutně nerespektuje a narušuje,“ říká.

Naráží na svoji zkušenost se zveřejněním identity pachatele. Jeho jméno zná, zpočátku ji totiž kontaktoval ze svého skutečného profilu na sociální síti. Když však později jeho jméno v určité situaci odhalila, policie ji následně upozornila, že riskuje střet se zákonem a postih.

Z právního hlediska se do doby pravomocného rozhodnutí o vině na pachatele hledí, jako by byl nevinen. „Jedná se o jednu ze základních zásad trestního práva, tzv. presumpci neviny. Pakliže by poškozený sdílel bližší informace o osobě, kterou by zároveň označoval jako pachatele trestného činu, v případě následného zproštění této osoby by se osoba zveřejňující tyto údaje mohla naopak dopustit pomluvy, což je rovněž trestným činem,“ sdělil redakci iDNES.cz advokát Ivan Eric Poplštein.

Zároveň dodal, že oběť může podat podnět pro vydání předběžného opatření spočívající v zákazu styku s určitými osobami nebo podnět k podání návrhu na vzetí do vazby z důvodu pokračování v trestné činnosti. „Pokud orgány činné v trestním řízení dojdou k závěru, že byl spáchán trestný čin, rozhodnou o zahájení trestního stíhání. U stalkingu je jedním z hlavních znaků právě dlouhodobost tohoto jednání, ale bere se v úvahu i intenzita či systematičnost,“ doplnil Poplštein.

„Někdy si dá pauzu“

Celá záležitost začala loni v dubnu. Tvrdoňová jednou ráno našla svůj mobil zahlcený sprostými obrázky, zprávami na sociálních sítích a notifikacemi zmeškaných hovorů.

„Ještě ten den jsem to oznámila na policii, ale všechno se od té doby děje se stejnou intenzitou. Někdy mě stalker nahání pět dní v kuse, jindy si dá krátkou pauzu. Vyloženě mi nevyhrožuje, ale žiji v reálném strachu o svůj život,“ vypráví Tvrdoňová.

Popisuje, jaký to mělo vliv na její psychiku, která se postupně zhoršuje. „Když nenacházíte pomoc ani u policie, kde ji máte hledat? Věřím, že svoji práci dělají, jak nejlépe umí, ale dlouhodobě se to nedá unést. Dodávám policii všechny důkazy, zprávy, videa i profily. On v tom ale umí chodit. Ví přesně, co si může dovolit, aby na něj kriminálka nemohla. V minulosti byl ten muž ve vězení za ohrožování domovní svobody, nebezpečné pronásledování a napadení. Jak je možné, že taková osoba dál žije mezi lidmi a policie ji nemůže zastavit?“ dodává.

Redakce iDNES.cz kontaktovala v souvislosti s tímto případem policii. „V tuto chvíli mohu sdělit, že spisový materiál byl již předán okresnímu státnímu zastupitelství v Náchodě s návrhem na podání obžaloby proti třicetiletému obviněnému z přečinu nebezpečné pronásledování a z přečinu porušování domovní svobody. Pachateli hrozí až dva roky vězení,“ uvedl policejní mluvčí Královéhradeckého kraje Martin Stránský.

Volá i osmdesátkrát, napadl své dítě nožem

Tvrdoňové se podařilo vypátrat a spojit se s dalšími ženami, které jsou obětí tohoto pronásledovatele. Jednou z nich je jeho expartnerka a matka společného dítěte.

„Neustále mě psychicky vydíral a fyzicky napadal. Sice dostal podmínku, ale k nápravě nedošlo. Dělá mi to samé, co Lucii. Mění si čísla a přes noc je schopen mi volat i osmdesátkrát. Vyhrožuje a své výhrůžky pak plní, přijede. Nejděsivější okamžik pro mě byl, když napadl vlastní dítě kobercovým nožem. Žijeme v neustálém strachu, co dalšího si dovolí,“ svěřila se redakci iDNES.cz prostřednictvím telefonátu žena, která si z obavy o svoji bezpečnost přeje zůstat v anonymitě.

Policejní statistiky ročně evidují stovky podobných případů. Skutečný počet obětí stalkingu je ale podle odborníků výrazně vyšší. Mnoho lidí se totiž bojí obrátit na policii nebo si říct o pomoc.

Tvrdoňová dál spolupracuje s policií a doufá, že tato noční můra jednou skončí. Apeluje na ženy, které si něčím podobným procházejí, i na instituce, které mají takové případy řešit.

Stalking jako past. Nebuďte sami, kryjte si záda a schraňujte všechny důkazy

Tvrdoňová pochází z Ústí nad Orlicí a od dětského věku ji formuje pohyb. Gymnastika, aerobik i zumba se staly jejím životním stylem. Ve dvaadvaceti letech začala předcvičovat, prošla školeními po celé Evropě a postupně se stala osobností české fitness scény. V O2 areně tančila po boku zakladatele zumby Beta Pereze i americké tanečnice Giny Grant. Jako podnikatelka pomáhá lidem hubnout a dobře se stravovat.

