Pardubice už nebude hyzdit ostudné torzo Brány borců, začala její oprava

Památkově chráněná Brána borců, která za fotbalovým stadionem v centru Pardubic dělala městu dlouhé roky ostudu, se dočkala opravy. Práce za 50 milionů korun mají skončit do roka. V objektu z 30. let minulého století bude kavárna nebo fanshop.
Dělníci už několik týdnů na Bráně borců pracují. Zatím ji hlavně čistili od přístaveb a částí, u kterých reálně hrozilo jejich zborcení. Nyní se pustí do samotné opravy. (8. ledna 2026)

Architekt Miroslav Řepa, který zemřel v roce 2023, by měl z této zprávy velkou radost. Velmi dbal na to, aby se bývalý Všesportovní stadion, který byl postaven v roce 1931 podle návrhu jeho otce Karla, důstojně opravil.

Z větší části se toho dožil. Na začátku roku 2023 se osobně účastnil otevření Stadionu Arnošta Košťála, jak se opravený stánek pro 4 620 lidí jmenuje. Dokončení celého díla se však už nedočkal. Nyní zastrčená Brána borců a bývalá východní tribuna někdejšího stadionu se začala opravovat až teď. Ale i přesto Řepovu stopu rekonstrukce ponese.

Dělníci už několik týdnů na Bráně borců pracují. Zatím ji hlavně čistili od přístaveb a částí, u kterých reálně hrozilo jejich zborcení. Nyní se pustí do samotné opravy. (8. ledna 2026)
Brána borců vyrostla jako součást stadionu, který byl 31. května 1931 otevřen v rámci Výstavy tělesné výchovy a sportu za účasti prezidenta T. G. Masaryka. (8. ledna 2026)
Brána borců vyrostla jako součást stadionu, který byl 31. května 1931 otevřen v rámci Výstavy tělesné výchovy a sportu za účasti prezidenta T. G. Masaryka. (8. ledna 2026)
„Byli jsme s Miroslavem Řepou blízcí. Znali jsme se dlouho. Probíral jsem s ním projekt, tak aby i on byl spokojený,“ uvedl architekt Jaromír Chmelík, podle jehož návrhu se opravil celý stánek a nyní dal vizi i přestavbě Brány borců.

„Spolupracoval jsem i s architektem Davidem Vávrou, se kterým jsme vymysleli, že na jižní a severní straně stavby budou připomínky na Karla a Miroslava Řepu,“ řekl s odkazem na známého herce z divadla Sklep a autora seriálu o architektuře s názvem Šumná města.

Poslední vřed v centru města

V prvé řadě se však Pardubice konečně zbaví vředu v centru města. Postupně se v posledních 15 letech opravily Tyršovy sady, zmizelo torzo haly ČSTV, zdemoloval se areál bývalých jatek, opravil se samotný stadion a nyní přichází na řadu poslední fáze v podobě rekonstrukce Brány borců.

„Je to náš takový městský dluh. Obnova stadionu byla citlivá, zbývá dokončit i bránu. Projekt se mi líbí a věřím, že stavba půjde podle plánu, byť je mi jasné, že to nebude snadné. Jedná se totiž o památku, která dlouhá léta jen chátrala,“ řekl k rekonstrukci primátor Jan Nadrchal z ANO.

Památkově chráněný objekt bude opravený za deset měsíců až jeden rok. Náklady budou téměř 50 milionů korun. „Nyní je vše odstrojeno a vyklizeno. Začnou se dělat práce na modernizaci. Je tu faktor počasí, ale věříme, že do roka se podaří práce dokončit,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice, který také nastínil, co by v objektu mohlo být, až bude opravený. „Bude tu šest dní v týdnu otevřená kavárna, k tomu fan shop, pokladny a skladovací prostory,“ dodal Rychtecký.

Stadion s Bránou borců navrhli Karel Řepa a Ferdinand Potůček. Dokončen byl v roce 1931 u příležitosti Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu. Tu osobně zahájil 31. května první československý prezident T. G. Masaryk.

Unikátní na stadionu byl především moderní klopený cyklistický ovál. Ten však město nechalo zbourat před zhruba pětadvaceti roky. A víceméně od té samé doby se neustále mluvilo o potřebě stadion opravit. Padaly však návrhy i na jeho zbourání. Ovšem stadion se díky aktivitě veřejnosti stal v roce 2016 památkou, a tak politici byli vlastně donuceni dát ho dohromady. „Spolupráce s lidmi z památkového ústavu byla dobrá. Vycházeli nám vstříc,“ uvedl Chmelík.

Opozice s rekonstrukcí nesouhlasila

Část zastupitelů však nechtěla investovat do opravy samotné Brány borců. Třeba zástupci ODS byli zásadně proti. Například zastupitel Petr Kvaš navrhoval, aby radnice požádala o zrušení památkové ochrany.

„Před východní tribunou se postavily nové tribuny. Kdyby to nebyla památka, mohly by se vybourat šeredné betonové schody, které jsou k ničemu, a v tom prostoru by architekti mohli vymyslet něco smysluplnějšího a spojit to s novým stadionem. Teď to tam zůstane jako nevyužitelný skanzen,“ řekl například Kvaš.

Ovšem vládnoucí koalice prosadila rekonstrukci. „Dojde k posílení statiky stavby vzhledem k současné legislativě. Musíme připravit masivnější konstrukce,“ řekl Chmelík.

Součástí rekonstrukce brány tak bude i oprava samotného původního ochozu, který může podle politiků sloužit k setkávání lidí nebo promítání. Při rekonstrukci stadionu vznikla před původní tribunou nová, kterou využívají fotbaloví fanoušci. Ovšem kvůli památkářům musela v hledišti zůstat díra, aby na sebe obě tribuny „viděly“. A tato anomálie by podle náměstka primátora René Živného mohla skončit.

„Kdo se dívá na fotbal v televizi, vidí starou neopravenou tribunu a torzo brány. To se konečně změní. Navíc si myslím, že až Brána borců dostane svůj nový smysl, tak by se východní tribuna nového stadionu mohla dostavět. Není logické, aby na ní dál chyběla ta nejlepší místa,“ dodal náměstek Živný.

