Nervozita stoupá. Termín opravy stadionu stále není

Pardubičtí fotbalisté, jejich šéfové i fanoušci si už musí myslet, že jsou prokletí. Už více než deset let různé garnitury politiků slibují, že opraví Letní stadion. Jenže mezi arénou a Tyršovými sady dál zůstává jen ruina a zdá se, že se to hned tak nezmění.

A to i přesto, že už v roce 2017 zastupitelstvo vedené primátorem Martinem Charvátem z hnutí ANO odhlasovalo, že se bude stavět.

„Ve čtvrtek proběhlo další zasedání zastupitelstva Pardubic a opět nebylo na stole zmiňované téma. Koaliční partneři se totiž nemohou dohodnout na tom, jak v revitalizaci Letního stadionu a jeho okolí pokračovat,“ uvedl Vladimír Pitter, šéf druholigového FK Pardubice, který na stadion čeká jako na smilování. „Bez něj nemá cenu fotbal dál ve městě dělat,“ říká Pitter.

Jinak situaci popsal úplně přesně. Vše nyní stojí a padá s tím, jestli se dokážou domluvit zástupci ANO a ODS. První by opravovali hned včetně okolí stánku a utratili by za to půl miliardy korun, druzí se snaží hledat úspory a chtějí projekt řádně seškrtat.

„Že budeme stavět na etapy, je víceméně dohodnuté, teď je potřeba se domluvit, co konkrétně a za jaké peníze se bude stavět,“ řekl náměstek primátora za ODS Petr Kvaš s tím, že rozhodně jeho strana hlasy pro plnou investici nedodá.

Pardubice odložily projekt modernizace Letního stadionu a revitalizaci jeho okolí za 533 milionů korun v dubnu, kdy ho neočekávaně radní neschválili. Koalice se opakovaně shodla, že jiné využití stadionu i přes kritiku opozice neplánuje.

„Pro fotbal byl postavený, funkci měnit nebude,“ uvedl Kvaš, v čemž je v souladu i s politiky z hnutí ANO. Ovšem tím to v zásadě také končí.

„Rádi bychom v září předložili naši dohodu zastupitelům. Zatím jsme to v radniční koalici nedořešili, pracujeme na tom,“ uvedl ve čtvrtek primátor Martin Charvát na dotaz zastupitelů, zda celá věc neuvízla na mrtvém bodě.

Zlevnění lze podle Kvaše najít například při opravě hlediště. Současný projekt počítá s prvoligovým stadionem s kapacitou 4 600 diváků, kteří budou kryti střechou. „Kapacita pro druhou ligu, která se v Pardubicích dnes hraje, je podle nás dostatečná,“ řekl Kvaš.

Bez stadionu nemá cenu hrát o postup

Tímto opatřením by ovšem politici zároveň popřeli hlavní smysl opravy stadionu. Pitter už dlouho mluví o tom, že jeho klub chce do první ligy.

„Jsme připraveni hrát první ligu. Ze sportovního hlediska to není žádný problém. Jde o to, aby se konečně začal stavět odpovídající stadion. Bez něj by bylo neodpovědné usilovat o postup,“ řekl Pitter primátorovi už v roce 2016.

Koalice také hledá jiný způsob parkování než u Labe za zimním stadionem. Podle Kvaše by byla škoda, aby se nábřeží na věčné časy zablokovalo parkovištěm, když tam jednou může být místo pro volnočasové aktivity. Variantou je postavit jinde parkovací dům.

„Změna projektu s sebou nese problémy procesní, jsme ve stadiu schválení územního rozhodnutí,“ řekl Kvaš.

Stadion je v havarijním stavu. Na přípravu investice již Pardubice vydaly 20 milionů korun. Stadion navrhl ve 30. letech architekt Karel Řepa. Od roku 2016 je malá a velká tribuna včetně Brány borců kulturní památkou. Aktivisté navrhli památkovou ochranu, protože město v čele s hnutím ANO chtělo tuto část stadionu zbourat.

Neshody jsou mezi ANO a ODS natolik zásadní, že obě strany vyvolaly koaliční smírčí řízení. Z tohoto módu však museli politici rychle „vyskočit“, protože neshody by znamenaly faktický konec koalice a tuto možnost nikdo připustit nechce. Tedy alespoň zatím.

