Koho by v horkých dnech nelákalo ochladit se ve vodě. Podobné osvěžení si chtěl dopřát ve středu krátce po půlnoci i srnec na Sezemicku.
Ze zahradního bazénu se však vlastními silami nedokázal dostat ven. Na pomoc mu proto vyrazili hasiči ze Sezemic a centrální stanice Pardubice.
Když hasiči dorazili na místo, měl už čtyřnohý krasavec něco naplaváno a zjevně mu docházely síly.
„Srneček naštěstí zachoval chladnou hlavu, doplaval ke kraji bazénu, a hasičům tak výrazně usnadnil práci. Díky tomu si noční koupání mohli odpustit i jeho zachránci,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Celý zásah trval jen několik minut. Po vytažení z bazénu se hasičům podařilo srnce dostat k nejbližšímu poli, kde po krátkém odpočinku nabral síly a rozběhl se zpátky do volné přírody.
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„Srnec si z nočního dobrodružství odnese snad jen ponaučení, že bez kruhu nebo křidélek už do bazénu nepoleze. My jsme si mohli odškrtnout další výjezd, který sice nebyl fyzicky náročný, ale rozhodně patřil k těm, na které se nezapomíná,“ napsali sezemičtí hasiči na svém facebookovém profilu.