  18:28aktualizováno  18:58
V Ústí nad Orlicí, které leží na hlavním železničním koridoru, je přibližně od 17:30 zastavený provoz. Vlak tam srazil člověka, který na následky zranění zemřel. České dráhy na webu odhadují obnovení provozu po sedmé hodině večer.
Nehoda se stala na vlakovém nádraží. Jely tam nejbližší posádky zdravotnické záchranné služby.

Podle mluvčího záchranářů Josefa Strašíka zranění osoby byla smrtelná.

Policie aktuálně zjišťuje, co se v místě neštěstí stalo. „Okolnosti nehody budeme zjišťovat,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská.

Mezi Českou Třebovou a Chocní jezdí náhradní autobusy. ČD uvádějí, že zpoždění se mohou pohybovat od 15 do 90 minut.

V Ústí nad Orlicí vlak srazil člověka. Provoz na trati stojí, jezdí náhradní autobusy

