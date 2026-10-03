Správa železnic uvedla, že omezení provozu by mohlo trvat do 17:30.
České dráhy rychlíky mezi Prahou a Brnem přesměrovaly na odklon přes Havlíčkův Brod. Zastavovat tak nebudou v Pardubicích a v České Třebové. Pro regionální dopravu České dráhy mezi Kostěnicemi a Moravany zavedly náhradní dopravu autobusy, cestující musejí počítat se zpožděním deset až 15 minut.
Okolnosti nehody policie vyšetřuje, uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.
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