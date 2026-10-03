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Vlak srazil člověka na Pardubicku. Provoz na koridoru se zastavil

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  17:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Rychlík Metropolitan v sobotu po 15. hodině mezi stanicemi Kostěnice a Moravany na Pardubicku srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila dopravu na hlavním železničním koridoru mezi Čechami a Moravou.

Správa železnic uvedla, že omezení provozu by mohlo trvat do 17:30.

České dráhy rychlíky mezi Prahou a Brnem přesměrovaly na odklon přes Havlíčkův Brod. Zastavovat tak nebudou v Pardubicích a v České Třebové. Pro regionální dopravu České dráhy mezi Kostěnicemi a Moravany zavedly náhradní dopravu autobusy, cestující musejí počítat se zpožděním deset až 15 minut.

Okolnosti nehody policie vyšetřuje, uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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