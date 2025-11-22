Tři lidé zemřeli při srážce dvou aut u Poličky, další dva jsou v nemocnici

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku v sobotu odpoledne zemřeli tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici, uvedla záchranná služba.
Na místě byly tři pozemní zdravotnické posádky a dva vrtulníky Letecké záchranné služby z kraje Vysočina a Hradce Králové.

„Jeden pacient byl se středně těžkými poraněními převezen sanitkou do Litomyšlské nemocnice, dalšího transportoval vrtulník se závažnými zraněními do traumacentra v Brně,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík.

Podle webu Svitavského deníku se nehoda stala kolem 14. hodiny.

„Vozidlo Dacia Duster s třemi osobami jelo přijelo na křižovatku po vedlejší silnici od Dolního Újezdu. V prostoru křižovatky se střetlo s voze Volkswagen Passat, které jelo ve směru od Litomyšle na Poličku. Dva cizinci byli převezeni se zraněními do nemocnice,“ řekla webu policejní mluvčí Markéta Janovská.

Při nehodě zemřel 82letý řidič a jeho spolujezdci ve věku 77 a 88 let.

