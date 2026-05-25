Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Škola v Pardubicích po vraždě studentky obnovila výuku, pokračují i maturity

Autor: ,
  13:14
Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, v jejíž blízkosti ve čtvrtek mladík zavraždil jednu ze studentek, v pondělí obnovila výuku a maturity. Studentům i pedagogům je k dispozici psychologická pomoc.

O víkendu se uskutečnilo online skupinové setkání zaměřené právě na psychickou podporu žáků a zaměstnanců, řekla to ředitelka školy Markéta Tefrová.

Výuka podle rozvrhu začala dnes od druhé vyučovací hodiny, pokračují i maturity, které byly v pátek zrušené, uvedla.

„Je tu rozsáhlá odborná pomoc, jsou tu týmy psychologů a koná se intervence ve třídách, s učiteli i napříč celou školou pro všechny zúčastněné,“ řekla ředitelka.

Policie škole doporučila své interventy, kteří se zabývají mimořádnými situacemi a zprostředkováním psychologické pomoci.

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

Maturity se konají podle naplánovaného harmonogramu. Zkoušky, které byly kvůli incidentu odložené, budou v náhradním termínu do 10. června. „Takto nám to doporučili všichni odborníci,“ řekla Tefrová.

Podle ní se s událostí studenti i personál školy vyrovnávají každý po svém, maturanti ale situaci zvládají. Odborníci všem, kdo o to požádají, navrhnou vhodné relaxační techniky. Škole doporučili vrátit se, jakmile to bude možné, do normálního stavu.

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané studentky, která na následky zranění v nemocnici zemřela. (22. května 2026)
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané studentky, která na následky zranění v nemocnici zemřela. (22. května 2026)
Pietní místo před SPŠCH Pardubice navštívil i premiér Andrej Babiš (nasedá do šedého BMW). (22. května 2026)
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané studentky, která na následky zranění v nemocnici zemřela. (22. května 2026)
23 fotografií

Mladík, jemuž ještě nebylo 18 let, napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, která jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. V sobotu Okresní soud v Ústí nad Orlicí poslal obviněného mladíka do vazby, za vraždu mu hrozí až deset let vězení.

Policie školu po tragickém činu ve čtvrtek evakuovala, v okolí zavřela silnici a chodníky, aby se do oblasti nemohl nikdo dostat. Školu prohledali pyrotechnici, nic nebezpečného nenašli.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

Premium
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Pochmurné výrazy ve tvářích, pohledy do země, ale i slzy. Takové bylo páteční dopoledne u pietního místa, které vzniklo u brány Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po čtvrteční tragédii....

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

Přidat 12,5 milionů za opravu haly? Pro zastupitelstvo jen formalita

Únorový postup prací při opravách basketbalové haly na pardubické Dukle (27....

O zhruba 20 milionů korun stoupla cena za přestavbu basketbalové haly v Pardubicích. Stánek, ve kterém se dříve hrála nejvyšší soutěž, se přemění na tréninkové centrum pro mládež. Město za to dá přes...

25. května 2026  12:40

Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív

Muž způsobil nehodu pod vlivem alkoholu a udal se. (20. května 2026)

Sedmadvacetiletý řidič pod vlivem alkoholu minulý týden způsobil nehodu na Orlickoústecku. Sám na sebe potom zavolal policii a přiznal se. Nadýchal čtyři promile. Navíc se ukázalo, že má platný zákaz...

25. května 2026  11:54

Brňané se zlobí: Sudí hrubě chybovali, žádáme tresty. S výsledkem se smířili

Trey Bonham z Pardubic se dere kolem brněnského Radka Farského.

Pumpa Basket Brno v pátek nezvládl na své palubovce ani druhý domácí duel semifinálové série a cenná dvě vítězství z půdy Pardubic tak ve svém prostředí nedokázal potvrdit. Ligová série za...

25. května 2026  11:19

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

25. května 2026  8:47

Proces s K. H. Frankem: Historik Kyncl v jeho pouzdru objevil po 80 letech dětské vlasy

Soudní proces s nacistickým zločincem K. H. Frankem začal před Mimořádným...

Karl Hermann Frank byl přímo zodpovědný nejen za brutální teror a popravy, ale také za vyhlazení Lidic a Ležáků. Historik Vojtěch Kyncl po 80 letech od popravy řezníka českého národa objevil v jeho...

24. května 2026

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

23. května 2026  12:17,  aktualizováno  12:48

Rádiem řízený kolos hloubí v Pardubicích dno Labe, buduje ochranné stání pro lodě

Zatímco obsluha s dálkovým ovládáním sedí na břehu, buldozer cestuje po dně...

Po dně koryta Labe u pardubického zdymadla se v těchto dnech pohybuje čtyřicetitunový kolos. Speciální podvodní buldozer zde začal budovat nové ochranné stání pro lodě. Investice Ředitelství vodních...

23. května 2026  10:02

Obří hala v Pardubicích: zastupitelé dostali podklady pozdě, musejí rozhodnout pod tlakem

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Podle původních plánů mělo být...

Pardubické zastupitele čeká v pondělí nejtěžší rozhodnutí za celé jejich volební období. Budou schvalovat právně složitý, rozsáhlý a náročný obchod. Zároveň jsou ostře sledováni fanoušky (a voliči)...

23. května 2026  9:43

I čtvrtý zápas pro hosty. Jelínkovi to pálilo, ale koncovka patřila Pardubicím

David Jelínek z Brna střílí na pardubický koš.

Pardubičtí basketbalisté vyhráli po čtvrtečním úspěchu i druhý zápas v hale Brna a semifinálová série Maxa NBL je vyrovnaná 2:2. Domácí obhájce stříbra od porážky 90:94 nezachránil ani autor 33 bodů...

22. května 2026  21:43,  aktualizováno  22:13

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

22. května 2026  13:35,  aktualizováno  15:31

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

Premium
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Pochmurné výrazy ve tvářích, pohledy do země, ale i slzy. Takové bylo páteční dopoledne u pietního místa, které vzniklo u brány Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po čtvrteční tragédii....

22. května 2026  14:36

Nebezpečí pominulo. Policie našla muže, který chodil po Přelouči se sekáčkem

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči pátrali po mladém muži, který mohl být nebezpečný. Podle svědků u sebe měl sekáček. Policie proto varovala, aby se ho lidé nesnažili zadržet. Krátce před 13. hodinou muže...

22. května 2026  10:24,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.