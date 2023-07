Konec uvázlým kamionům. Nový most v Holetíně bude o 70 centimetrů vyšší

Nejdříve rok 2021, pak rok 2024 a nakonec 2023. Termíny výstavby nového mostu, které se za poslední čtyři roky několikrát posouvaly, mají definitivní tečku.

Holetín už přestane být černou můrou pro strojvůdce vlaků, kteří vždy tak trochu s obavami jezdili po tamním železničním mostě. Nikdy totiž nemohli tušit, zda do mostu nenarazil kamion.

„Divím se, že most ještě stojí na svém místě, holt je dobře udělaný. Je to ale časovaná bomba. Dostal už takových ran. Kolikrát se stalo, že náklad z návěsů skončil nárazem o most na zemi. Někteří řidiči však mají strach, a než aby to nahlásili, odpustí trochu pneumatiky a ujedou,“ řekl před čtyřmi lety k dlouhodobě přehlíženému problému starosta Holetína Jan Břeň.

Od té doby stařičký ocelový most podobných nárazů od kamionových souprav schytal nespočet. Jeden příklad za všechny. V září 2021 řidič kamionu posunul mostní konstrukci dokonce o pět centimetrů. Náraz poškodil i kolejiště, které se vychýlilo o tři centimetry. Škoda se vyšplhala na 600 tisíc korun. Řidič ujel.

Ohroženi byli i chodci

V ohrožení byli několikrát i chodci, a to když most skalpoval vršek nákladní soupravy.

Od soboty je podobným nebezpečným situacím konec. Správa železnic spustila dlouho očekávanou stavbu nového subtilnějšího mostu s výrazně nižší mostovkou, pod kterou by projely i vyšší nákladní vozy.

„Nový most s ocelovou nosnou konstrukcí bude mít podjezdnou výšku 4,5 metru, rozšířený prostor pod mostem pak umožní realizaci nového chodníku širokého 1,5 metru. Termín výstavby odpovídá naší interní koordinaci staveb, v tomto případě jsme museli sladit přípravu i samotné práce s probíhající modernizací uzlu Pardubice. Zahájení prací jsme plánovali právě s ohledem na další výluky až na letošní rok,“ sdělil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Po dobu výluky od 6. července do 3. října je zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Hlinsko v Čechách – Žďárec u Skutče. Úplná uzavírka pro všechna auta je naplánovaná do 21. července.

„Poté až do 31. října bude platit částečná uzavírka komunikace. Průjezd bude umožněn kyvadlově pomocí semaforů pro vozidla IZS, náhradní autobusové dopravy, dále linkovým autobusům, místním rezidentům a pracujícím v Holetíně,“ dodal mluvčí Správy železnic.

Nová podjezdová výška mostu se zvedne o 70 centimetrů. Zda průjezd bez zábran zvýší intenzitu provozu v obci, si starosta netroufá odhadovat. „Obavy tady vždycky mohou být. Děláme všechno pro to, aby průjezd Holetínem zůstal bezpečný. Máme zažádáno o nový přechod pro chodce a taky doufáme, že šoféři kamionů nebudou na zpoplatněných jedničkách hledat alternativy,“ říká starosta Holetína, který na nebezpečné situace pod mostem roky upozorňoval.

Navrhoval například umístění výškových zábran, které by řidiče akusticky upozorňovaly. Paradoxně těch se v Holetíně dočkali. Osazeny byly před pár týdny. Aby za čtyři měsíce neputovaly do šrotu, počítá se dál s jejich využitím.

„Nemá to nic společného se stavbou, pravděpodobně se naskytl dotační titul. Je to kocourkov. V rámci udržitelnosti se zábrany po dostavbě mostu zvednou na 4,5 metru,“ řekl Břeň.