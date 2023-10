Pardubice si vydupaly lávku z nádraží na Duklu, teď ji ale nechtějí převzít

Smlouva o spolupráci, kterou se Správou železnic v roce 2019 podepsal za město Pardubice tehdejší primátor Martin Charvát (ANO), neumožňuje žádnou jinou interpretaci. Městu se tehdy podařilo přesvědčit státní firmu, aby postavila na své náklady lávku nad nástupišti za slib, že nové dílo Pardubice převezmou a budou financovat jeho provoz.

„Město se zavazuje po dokončení realizace lávky zajistit převzetí lávky do vlastnictví města. Předání a převzetí lávky do majetku města nastane bezodkladně po obstarání veškerých souhlasů a povolení,“ píše se ve smlouvě.

Nová lávka Tubus lávky pro pardubické nádraží byl vyroben podle návrhu pardubického architekta Milana Košaře. Celkově nadchod měří necelých 300 metrů, přemostění spojuje všechna nástupiště a končí v ulici K Vápence.

Cestujícím by měla lávka začít sloužit v polovině příštího roku.

Přesto město lávku podle dvou na sobě nezávislých zdrojů nyní nechce do vlastnictví ani se nehodlá starat o její provoz. Náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO) k tomu uvedl, že to vzhledem k probíhajícím jednáním nemůže blíže komentovat. „Probíhají jednání se Správou železnic, v jakém režimu bude lávka provozována,“ řekl Hrabal.

Správa železnic si zatím trvá na svém a chce, aby město splnilo to, k čemu se písemně zavázalo. „S městem jednáme a na základě předchozího smluvního ujednání činíme všechny potřebné kroky, aby se realizoval převod lávky do správy města,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

„Naším společným zájmem je, aby lávka fungovala,“ řekl Hrabal.

ANO zatlačilo a peníze na lávku stát našel

Pro pochopení celého příběhu je třeba se vrátit zhruba o deset let zpátky. Správa železnic, tehdy ještě Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), plánovala v rámci modernizace železničního uzlu Pardubice prodloužit podchod tak, aby pokračoval až k novému pátému nástupišti. Lávku v žádném případě nepotřebovala.

Vedení Pardubic ovládané hnutím ANO chtělo, aby se konečně podařilo propojit nádraží se sousední čtvrtí Dukla, kterou oddělují koleje, a lidé už zde přes ně nepřebíhali. Město tvrdilo, že prodloužení podchodu na Duklu by bylo moc drahé, a začalo přesvědčovat stát, že by měl vybudovat lávku.

Tehdejší krajský radní pro dopravu Jaromír Dušek se zlobil, jak ANO lobbovalo na ministerstvu dopravy, kterému tehdy šéfoval Dan Ťok (nestraník za ANO). „Pardubické ANO 2011 vede jednání na ministerstvu dopravy za zády pardubického zastupitelstva. Na základě tohoto jednání byly zastaveny veškeré přípravy prodloužení západního podchodu, které připravovala SŽDC,“ rozčiloval se v roce 2016 na svém Facebooku Dušek.

V každém případě byli politici z ANO úspěšní. Ministerstvo dopravy svolilo, že pasažéři budou mít v Pardubicích za státní peníze nejen podchod, ale i lávku nad kolejemi, která bude postavena v rámci modernizace železničního uzlu.

„Podařilo se nám totiž uzavřít dohodu se Správou železnic a ministerstvem dopravy. Lávka by měla vyjít na zhruba 330 milionů korun, město se na ní bude podílet částkou 7,5 milionu korun bez daně. Díky tomu budou náklady pro město pouze v jednotkách milionů a ušetřené peníze se mohou využít na další projekty a rozvoj života v Pardubicích,“ uvedl loni pardubický zastupitel a poslanec ANO Martin Kolovratník, který byl a dodnes je členem správní rády Správy železnic.

Město státu slíbilo, že převezme lávku a bude se o ni starat. Teď Pardubice pod vedením nového primátora Jana Nadrchala (ANO) zkouší vyjednat, že budou na provoz lávky Správě železnic jen přispívat, ale nepřevezmou ji. Faktem je, že péče o lávku nebude levná ani jednoduchá. Ve smlouvě se pardubický primátor zavázal, že město zajistí veškeré opravy a údržby lávky včetně výtahů, dále náklady na provoz včetně úhrady energií na osvětlení, provoz výtahů a eskalátorů.

„Lávka je monolitní, všechno, co je nad trakčním vedením, je z pohledu údržby velice složité,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda před rokem.

Lávka bude hotová do konce letošního roku. První cestující a obyvatelé Pardubic ji využijí v polovině roku 2024. A to nejspíše bez ohledu na to, jak dopadnou spory o její údržbu a převzetí.

