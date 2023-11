Definitivní stop pro novou trať do Chrudimi. Ostřešanská spojka nebude

Šance, že stát v dohledné době postaví novou trať z Pardubic do Chrudimi, zmizela. Správa železnic si nechala zpracovat novou studii, zda by se nevyplatilo postavit mezi oběma městy novou spojku, která by urychlila cestování. Projektanti dospěli k závěru, že nikoliv.

Centrální komise ministerstva dopravy před pár dny schválila „Studii proveditelnosti trati Pardubice – Havlíčkův Brod/Svitavy“. Vyplývá z ní, že přestavby tratě mezi dvěma největšími městy Pardubického kraje se cestující nedočkají. „Spojky do pardubického hlavního nádraží od východu nedosáhly potřebné ekonomické efektivity, zároveň jsme v průběhu příprav narazili na negativní postoj obcí v souvislosti s územní průchodností. Správa železnic proto bude pokračovat podle komisí schváleného řešení, které zahrnuje úvrať v Rosicích nad Labem,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Zvažovaná trať by v cestování mezi Chrudimí a Pardubicemi odstranila jízdu úvratí přes Rosice. Vlaky zatím z Pardubic do Chrudimi jezdí na opačnou stranu do Rosic nad Labem a teprve potom míří do Chrudimi. Jízda úvratí měla zmizet, vlaky na Chrudim by totiž jely do Pardubiček, kde by se od koridoru odpojila nová trať – nejpreferovanější variantou byla Ostřešanská spojka, která by vedla od Nemošic přes Mikulovice kolem Ostřešan přímo do Chrudimi.

V roce 2016 tehdejší Správa železniční dopravní cesty oznámila, že Ostřešanskou spojku chce postavit v letech 2020 a 2022 za 2,2 miliardy korun. Proti plánu se ale ostře postavila část obyvatel Ostřešan i další obce v okolí. Provokoval je mimo jiné i násep pro novou spojku, který by dosáhl výšky až deset metrů nad terénem. Plán odmítali zástupci Chrudimi a pochybnosti vyjadřovali i krajští politici.

Šéf Správy železnic nechtěl stavbu nové trati vzdát

Když si státní organizace nechala v roce 2020 znovu posoudit plánovanou Ostřešanskou spojku, dospěla k závěru, že se nevyplatí. Investice za tehdy už odhadovaných 4,3 miliardy korun by totiž znamenala pro spěšné vlaky časovou úsporu 3,5 minuty. A pro osobní vlaky jen o málo větší. Zásah do krajiny by byl výrazný.

Pak se ale ukázalo, že vedení Správy železnic se plánu stále nechce vzdát. „Celý svůj profesní život poslouchám o spojení směrem na Chrudim bez té šikany v Rosicích. Protože nerad prohrávám, začal jsem hledat řešení, konkrétně jsme zařadili spojku do studie proveditelnosti trianglu měst Pardubice, Havlíčkův Brod a Svitavsko a znovu to téma otevíráme,“ řekl ČTK před dvěma roky ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Tato studie ale nenašla způsob, jak úvrať zlikvidovat. Na druhou stranu to neznamená, že trať nemůže být lepší a rychlejší. Centrální komise vybrala variantu, která zahrnuje plnou elektrizaci tratí Havlíčkův Brod – Žďárec u Skutče – Pardubice-Rosice nad Labem a Žďárec u Skutče – Skuteč.

„Toto rozhodnutí vítám. Považuji přeložku trati kolem Ostřešan za ekonomicky a urbanisticky nevhodnou. Dlouhá léta se o ní mluvilo, a i kvůli tomu se nerekonstruovala trať mezi Chrudimí a Pardubicemi. Pokud padlo rozhodnutí a trať se zmodernizuje a elektrifikuje, zkrátí se cestovní čas do Pardubic i Prahy,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Organizátor dopravy Robert Koblížek naopak rozhodnutí Správy železnic lituje. „Vidím to jako ztracenou šanci, bylo tak možné zajistit lepší obsluhu Foxconnu a Pardubické nemocnice, kde je a vždy bude problém s parkováním. A také nezajistíme rychlé spojení po ose Chrudim – Pardubice – Hradec. Přesto si myslím, že se nějaká spojka jednou zrealizuje, byť to bude mnohem složitější a dražší než dnes,“ uvedl Koblížek.

Z pohledu běžných cestujících debaty o Ostřešanské spojce nepřinesly jen stop modernizaci stávající tratě kvůli nejistotě, co s ní bude. Výsledkem plánů je i nová zastávka Pardubice centrum, která začne sloužit od června příštího roku. Původně to měla být první zastávka z Pardubic ve směru na Chrudim po budoucí Ostřešanské spojce. Spojka z plánů zmizela, zastávka přesto vyrostla a část spojů do Chrudimi a Hradce odtud bude vyjíždět, resp. zde bude končit.

Ostřešanská spojka měla být mimo jiné i reakcí na fakt, že kolem pardubického armádního letiště nebylo podle původních informací možné provést elektrizaci tratě na Chrudim. Řešení se ale už našlo. „Elektrizaci trati v blízkosti pardubického letiště projednávala Správa železnic s Ministerstvem obrany ČR, Armádou ČR, Úřadem pro civilní letectví a společností East Bohemian Airport. Projekt bude přizpůsoben specifickým podmínkám nejen ve směrovém, ale také výškovém vedení trati s ohledem na trakční vedení,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola.