OBRAZEM: Sportovní park se blíží do finále. Akce opět trhá rekordy
Pardubice - Sparta 1:3, hosté jdou do čela ligy. Čisté konto zkazil smolař Ševínský
Sparťanští fotbalisté jdou do čela nejvyšší soutěže. V Pardubicích zvítězili 3:1 poté, co celý zápas kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kosovský útočník Rrahmani v závěru první půle, náskok navýšili...
Supercela v Chrudimi vzala střechu domu. Prudká bouře přišla bez varování
V sobotu odpoledne se přes Chrudimsko a Pardubicko přehnala silná bouře, kterou meteorologové označili za izolovanější pravostáčivou supercelu, což je jedna z nejsilnějších typů bouří. Přestože...
Nejdražší úseky D35 mění krajinu, na budoucí trase už padlo šest hektarů lesa
Na trase budoucí dálnice D35 u Moravské Třebové už padlo šest hektarů lesa a archeologové zkoumají půdu metr po metru. Stavba dvou dálničních úseků se dvěma tunely má začít příští rok a stát do něj...
O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou
Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...
V Chrudimi je nové ohnisko „áčkové“ žloutenky, varují hygienici
Krajští hygienici v úterý vydali upozornění na nárůst nakažených žloutenkou typu A, ke kterému podle nich došlo v posledních dvou týdnech v Chrudimi. Vyzvali lidi, aby nyní úzkostlivě dodržovali...
Knihovna, hala i urgent. Hledá se stavba roku v Pardubickém kraji
Do boje o titul krajská Stavba roku přihlásili investoři patnáct objektů. Seznam je pestrý. Největší je nový pavilon Pardubické nemocnice, nejmenší přístřešek v Mrákotíně.
Pardubický kouč Němeček: Derby bude emočně vypjatější než obvykle
Na žádost kouče Davida Střihavky rozšířil Pavel Němeček před letošní sezonou realizační tým pardubických fotbalistů. Hlavnímu trenérovi měl nabídnout širší rozhled a možnost individuálnějšího...
V pardubickém parku Na Špici o víkendu vyvrcholí deváté pokračování oblíbeného Sportovního parku Pardubice. Pokud se připočte ještě první ročník, který v roce 2016 nesl název Olympijský park,...
Pozdě ale přece. Letní kino nakonec startuje, na úvod promítne film o Smetanovi
Jubilejní dvacátý ročník pardubického letního kina v pátek večer nakonec přece jen začne. Ovšem s notným zpožděním, které zavinily problémy s financováním projektu.
Tourigny o pardubickém angažmá: Chci toho v Dynamu vstřebat co nejvíc
Mezi pardubickými hokejovými beky mu náleží dva primáty: je z nich s přehledem nejmenší a společně s Michalem Hrádkem také nejmladší. Miguël Tourigny, kanadská posila Dynama ze slovenské Žiliny, však...
O koupi FK Pardubice má zájem americká skupina, dříve vlastnila klub z druhé ligy
Americká skupina Blue Crow Sports Group, která vlastnila druholigový Vyškov, jedná o majetkovém vstupu do FK Pardubice. Klub nutně potřebuje změny, aby mohl bojovat o záchranu.
Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda
Je to Zlíňan se vším všudy, v moravském městě se narodil, naučil se v něm hrát hokej a poprvé tam okusil i extraligu. Teď si však Daniel Gazda, 27letý reprezentační obránce, po svém návratu z Finska...
Jubilejní ročník Friends Festu letos na závodišti vyvrcholí hity Rednexu
Friends Fest slaví desáté výročí. Festival plný Ameriky tak chystá na sobotu na pardubickém závodišti bonusy pro návštěvníky. Jedním z nich bude motocrossová show Libora Podmola, dalším pak...
Proč jsem v Pardubicích? I kvůli olympiádě, mám větší šanci se tam dostat, říká Lauko
Řada lidí vnímá jeho přesun do extraligových Pardubic jako kariérní krok zpátky. O dalšího Čecha v NHL méně, v produktivním věku dává přednost penězům Petra Dědka před jistě zajímavějším angažmá v...
„Eurospeak“ jako hlavolam. Kraj se ztrácí v jazyku žádostí o dotace, které schvaluje
Vedení Pardubického kraje chce po úřednících, aby začali „překládat“ do běžné češtiny žádosti krajských organizací o evropské dotace. Mnohdy jsou totiž poměrně nesrozumitelné. Kvůli jazykové mlze tak...