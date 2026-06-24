Od 1. do 9. srpna se park Na Špici a jeho okolí znovu promění ve velké sportovní městečko. Devět dní nabídne desítky sportů, soutěží, zážitkových aktivit, vzdělávacích programů i kulturního doprovodu. Vedle tradičního dění na soutoku Labe a Chrudimky se návštěvníci opět mohou těšit také na program v Automatických mlýnech a ve vzdělávacím centru Sféra.
|
Pardubický Sportovní park pokořil rekord. Zapojilo se do něj 100 tisíc lidí
„Sportovní park pro mě definují tři základní věci – sportovní kluby, bez kterých by to nešlo, parta lidí, která jej pořádá, a jedinečné prostředí, které vytváří neopakovatelnou atmosféru. Právě díky nim má Sportovní park tak pevné základy a může pokračovat dál,“ říká manažer projektu Pavel Stara.
Dárek v podobě aplikace
A jaký dárek si k výročí akce nadělí? Sportovní park Pardubice má nově vlastní mobilní aplikaci. Návštěvníci v ní najdou kompletní program akce na jednom místě. Stanoviště, závody, promoakce i doprovodný program. S detaily u každé události a možností přidat si ji mezi oblíbené nebo přímo do kalendáře.
„Aplikace nabízí také detailní přehled všech prezentovaných sportovních organizací a klubů. Návštěvníci si mohou v medailoncích vyhledat podrobnosti o jednotlivých sportech, zjistit, kde a kdy přesně se prezentují, a uložit si je do oblíbených položek,“ představuje novinku Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision, která mobilní aplikaci vyvinula.
Orientaci v areálu usnadňuje interaktivní mapa s navigací a filtry, ve které uživatel rychle najde konkrétní stanoviště, parkoviště i zázemí včetně občerstvení. „Klíčovou funkcí jsou push notifikace, díky kterým mohou organizátoři návštěvníky okamžitě varovat před nepříznivým počasím nebo je informovat o náhlých změnách v programu. Součástí jsou také aktuální novinky, přehled partnerů a odpovědi na nejčastější dotazy,“ dodává Fichtner.
|
Pardubický Sportovní park pokořil rekord. Zapojilo se do něj 100 tisíc lidí
Novinka zároveň přináší jednotný účet Sporťák ID propojený s elektronickou Hrací kartou, díky kterému se návštěvníci přihlásí ke službám parku jedním profilem.
„Letošní novinka je teprve začátkem. Aplikaci chceme v dalších letech dál rozvíjet a přidávat nové funkce. Chceme držet krok s aktuálními trendy a jsme rádi, že se nám ji podařilo spustit právě v roce, kdy slavíme kulaté jubileum. Návštěvníci tak budou mít během akce i po jejím skončení po ruce všechny důležité informace, novinky i bonusy od našich partnerů,“ říká manažer Sportovního parku Pavel Stara.
Nové centrum ve mlýnech
Novinek ale bude více. Například v Automatických mlýnech, které jsou od parku Na Špici vzdáleny pár metrů. „Sportovní park letos zdaleka nekončí na soutoku. Velkou pozornost si zaslouží dění v Automatických mlýnech, kde od čtvrtka ožije nová sportovní zóna. Každý den nabídne jiný program, od Sokola Pardubice přes futsal až po street florbal, do kterého se přihlásilo 24 týmů, a street basketbal. Věříme, že právě spojení sportu s jedinečnou atmosférou mlýnů bude pro návštěvníky velkým zážitkem,“ říká Dana Zajíčková z organizačního týmu Sportovního parku Pardubice.
Aktivity pro starší
Jednou z novinek jubilejního ročníku bude speciální aktivní zóna pro seniory. Ve čtvrtek 6. srpna ožije fanzóna Sportovního parku programem s podtitulem „Tady věk nehraje roli, tady se hraje spolu aneb zkušenost vede a hravost vítězí“ a mottem „Aj tak jsme stále frajeři a frajerky“.
Aktivita vzniká v návaznosti na mezinárodní projekt OLYMPICS4ALL. „Chceme seniorům ukázat, že na pohyb a aktivní životní styl není nikdy pozdě. Nejde o výkony ani rekordy, ale především o radost z pohybu, setkávání s ostatními a chuť být součástí aktivní komunity. Připravili jsme prostor, kde si mohou vyzkoušet jednoduché aktivity, pobavit se a strávit čas s vrstevníky i mladšími generacemi,“ uvádí koordinátorka projektu Jana Fiedlerová.
|
14. srpna 2024